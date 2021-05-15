VLP aşısında yan etki yok!

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde virüs benzeri parçacık temelli VLP aşısının Faz-1 çalışmaları tamamlandı. 26 Nisan'da başlayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da aralarında bulunduğu 38 gönüllü üzerinde gerçekleşen Faz-1 çalışmalarında olumsuz bir yan etki görülmedi. Bağışıklıkla ilgili çalışmaların ise 6 ay takip edileceği öğrenildi.

FAZ-2 HAZİRANDA

Faz-2 çalışmalarının bayramdan sonra başlaması planlanırken bu süreçte Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunulacak. Onay çıkması halinde haziran başında Faz-2 denemeleri 360 gönüllü üzerinde yapılacak. Aşının aktif olup olmadığı, virüs sistemi uyarıp uyarmadığı, koruyuculuğu daha fazla kişide de incelenmiş olacak. Ağustosta ise Faz-3'e geçilmesi hedefleniyor. Bu süreçte aşının faz çalışmaları için gönüllü havuzu oluşturuluyor. 18 yaş üstünde olan, sağlık sorunu bulunmayan, Kovid geçirmemiş kişiler aşı olmak için gönüllü olabiliyor. Yapılan başvurular Faz-3 sürecinde de değerlendirilecek.

ZARARSIZ VE KORUYUCU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aşı çalışmalarının yürütüldüğü Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'ni ziyaret etti. Varank, VLP aşısına dair, "Daha az zararlı ya da insana hiç zarar vermeyecek ve daha etkin" diyerek şu açıklamada bulundu: "Kayseri'deki inaktif aşı Faz-3'e, VLP aşısı ise Faz-2'ye geçiyor. İnaktif aşı Adıyaman'daki Vetal firmasıyla çalışıyor. Eğer bu inaktif aşımız Faz-3'de başarılı olursa Vetal'de üretilecek. VLP aşımız ise Nobel'de üretilecek. Aşı adaylarımız başarılı olursa sonbaharda Türkiye'nin kullanımına sunulacak."