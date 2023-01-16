VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İddialar doğrulandı! Yeni ittifak geliyor
Cenazesi karıştı, cesedi yakıldı... Skandaldan cinayet çıktı
Sibirya soğukları kapıda! Türkiye donacak
EYT'de süre sınırı yok! Kaçıranlar dikkat: Üzülmeyin
İşçi dövüldü 'Bay Kemal' izledi
Yük gemisi Boğaz'da karaya oturdu
İBB'de yeni skandal! Bakan Soylu: Bu ahlaksız teklif doğru mu?
Mert için Merve hataydı!
Huzursuz bacak sendromunu hafifletecek 7 öneri
Vitamin takviyeleri fayda değil zarar verebilir
Çocuklarda dil gelişimi, oyun oynayarak artar
Kirli hava da hastalıkları artırıyor
Bakan Akar'dan İngiltere'ye resmi ziyaret
Pençe-Kilit Harekatı'yla bölge emniyete alındı
Bartın'daki maden kazasına ilişkin fezleke hazır
Başkan Erdoğan: Böyle memleket mi yönetilir?
Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Yaklaşık 1 yılda geliştirildi, göreve başlıyor... Türkiye için bir ilk!
Yumurta kabuğuyla rekor hazırlığı
Yağmur için "Çomçalı Gelin" etkinliği
Gören gözü beyaz bastonu
Levrek tavan, mezgit dip
YouTube televizyona rakip olacak
Ailece doğa keyfi
16 Ocak 2023 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 08:30:00

Vitamin takviyeleri fayda değil zarar verebilir

ABONE OL

Vitamin takviyesi yerine sebze ve meyve tüketerek, tahıllı beslenerek vücudu güçlendirmeniz mümkün.

Vitamin takviyesi yerine sebze ve meyve tüketerek, tahıllı beslenerek vücudu güçlendirmeniz mümkün. Fakat mutlaka takviye alacaksanız, ürünün hangi öğeyi ne kadarını içerdiğini söylemiyorsa onu almayın. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Dahiliye bölümünden, Dr. Öğr. Üyesi Şeref Kamil Basmacıoğlu "kanser riskinizi azaltan antioksidanlar içerdiğini iddia edenler gibi şüpheli sağlık iddialarında bulunan takviyeler anlamına gelen deneysel multivitaminlerle de karşılaşabilirsiniz. Bu eklenen bileşenlerin bazılarının gerçek bir etkisi yokken bazıları fayda sağlayabilir ama bu faydaların hangileri ne kadar kullanıldığında görüldüğü kanıtlanmamıştır, bazıları ise gerçekten zarar veriyor. Örneğin, çoğu önerilen günlük alımın 18 katı olan ve potansiyel olarak zararlı olan 400 IU'dan fazla E vitamini içerir. Fayda vermek bir tarafa fazla alınan E vitaminin erkeklerde prostat kanserini artırdığı gösterilmiştir" dedi.

STANDART OLANINI KULLANIN

Önemli bir konu da macunlar, özel ballar, özel karışımlar gibi her zaman kaçınmanız gereken içinde ne kadar hangi maddeyi içerdiğini bilmediğimiz karışımlardır. Aldığınız bir ürün hangi öğeyi ne kadarını içerdiğini söylemiyorsa onu almayın. Yaşlandıkça özellikle 65 yaş ve üzerindekilerin çok önemli bir kısmı düzenli olarak bir multivitamin veya başka bir vitamin veya mineral takviyesi alıyor. Bu önemli bir maliyet oluşturuyor. Beslenme uzmanlarının söylediğine göre bu paranın meyve, sebze, kepekli tahıllar ve az yağlı süt ürünleri gibi besin değeri yüksek gıdalara harcanması daha iyi olabilir.

Etiketler : Vitamin Dr. Öğr. Üyesi Şeref Kamil Basmacıoğlu E vitamini
Sağlık sorunları olabiliyor

Sağlık sorunları olabiliyor
Babası için dua istedi

Babası için dua istedi
Aile boyu keyifleri yerinde

Aile boyu keyifleri yerinde
Minik Beren'in Porto Rico başarısı

Minik Beren'in Porto Rico başarısı
Şiddete karşı!

Şiddete karşı!
Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor

Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor
Setleri özlemişim

Setleri özlemişim
Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz

Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz
Korkusunu yendi, köpek sahiplenecek

Korkusunu yendi, köpek sahiplenecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX