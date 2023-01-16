Vitamin takviyeleri fayda değil zarar verebilir

Vitamin takviyesi yerine sebze ve meyve tüketerek, tahıllı beslenerek vücudu güçlendirmeniz mümkün. Fakat mutlaka takviye alacaksanız, ürünün hangi öğeyi ne kadarını içerdiğini söylemiyorsa onu almayın. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Dahiliye bölümünden, Dr. Öğr. Üyesi Şeref Kamil Basmacıoğlu "kanser riskinizi azaltan antioksidanlar içerdiğini iddia edenler gibi şüpheli sağlık iddialarında bulunan takviyeler anlamına gelen deneysel multivitaminlerle de karşılaşabilirsiniz. Bu eklenen bileşenlerin bazılarının gerçek bir etkisi yokken bazıları fayda sağlayabilir ama bu faydaların hangileri ne kadar kullanıldığında görüldüğü kanıtlanmamıştır, bazıları ise gerçekten zarar veriyor. Örneğin, çoğu önerilen günlük alımın 18 katı olan ve potansiyel olarak zararlı olan 400 IU'dan fazla E vitamini içerir. Fayda vermek bir tarafa fazla alınan E vitaminin erkeklerde prostat kanserini artırdığı gösterilmiştir" dedi.

STANDART OLANINI KULLANIN

Önemli bir konu da macunlar, özel ballar, özel karışımlar gibi her zaman kaçınmanız gereken içinde ne kadar hangi maddeyi içerdiğini bilmediğimiz karışımlardır. Aldığınız bir ürün hangi öğeyi ne kadarını içerdiğini söylemiyorsa onu almayın. Yaşlandıkça özellikle 65 yaş ve üzerindekilerin çok önemli bir kısmı düzenli olarak bir multivitamin veya başka bir vitamin veya mineral takviyesi alıyor. Bu önemli bir maliyet oluşturuyor. Beslenme uzmanlarının söylediğine göre bu paranın meyve, sebze, kepekli tahıllar ve az yağlı süt ürünleri gibi besin değeri yüksek gıdalara harcanması daha iyi olabilir.