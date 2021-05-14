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14 Mayıs 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2021 Cuma 08:30:00

Virüsle birlikte 'inme' riski var

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Koronavirüsün neden olduğu hastalıklara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Yapılan çalışmalar koronavirüsün inme vakalarını tetiklediği yönünde.

Dünya İnme Önleme Günü nedeniyle inme hastalığının görülme oranı ve koronavirüsle ilişkisini değerlendiren Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Krespi, "Pandeminin ilk döneminde bu hastalığın sadece bir akciğer hastalığı olduğunu zannediyorduk. Günümüzde hastalığın damarı ve damarın iç bölümündeki zarı tuttuğunu gözlemledik" diye konuştu.

DAMAR DUVARI ZARAR GÖRÜYOR

Koronavirüsün en önemli etkisinin vücuda girdikten sonra sitokin fırtınası olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yakup Krespi, "Bu durum vücutta bir iltihabi sürece yol açıyor. Bu süreç sırasında damar duvarının zarar gördüğünü biliyoruz. Bu süreç esnasında pıhtılaşmayı tetikleyen birçok faktörün kana salındığını görüyoruz. Bu faktörlerin etkisi altında damarlarda pıhtılar gelişebiliyor. Bu pıhtılar yalnızca beyni değil kalbi ve akciğer damarlarını da etkileyebiliyor ve inme gelişebiliyor" diye konuştu.

Etiketler : inme koronavirüs pandemi yakup krespi
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