  • BIST
    1397.82
  • Dolar
    8,2763
  • Euro
    9,9894
  • Altın
    470,7530
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kan donduran cinayet: Cesedi, otomobilinin bagajında bulundu
Adana'da hareketli saatler!
Washington'da terör lobisi
Çin-ABD arasında yeni kriz! Sosyal medya paylaşımını geri çekti
Pandemi organ nakline engel değil
Virüs sonrası ‘damar tıkanıklığı' riski
'TAM KAPANMA'DA GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 01 Mayıs
Ünal paylaştı: 'Türkiye farkını ortaya koyuyor'
Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında
Başkan Erdoğan: İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
Fuat Oktay: Haziranda yeni bir başlangıç yapmalıyız
İzin belgeleri 2 Mayıs'a kadar geçerli
1 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı!
Kırgızistan ve Tacikistan'dan ateşkes kararı
Bakan Çavuşoğlu'ndan iki ayrı görüşme
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 576 bini geçti
"Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındayız"
Malatya'da komedi
Nikah öncesi son rötuş!
İhtiyaç sahiplerini tek tek ziyaret etti
Twitter pandemide coştu
Doğayı canlandıran adam
02 Mayıs 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 08:30:00

Virüs sonrası ‘damar tıkanıklığı' riski

ABONE OL

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, "Koronavirüs sonrası damar tıkanıklıkları en ciddi problem olarak karşımıza çıkmakta.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, "Koronavirüs sonrası damar tıkanıklıkları en ciddi problem olarak karşımıza çıkmakta. Hastaneden çıkan bazı hastalarda birkaç ay sonra ani bir kalp kriziyle ölüm vakaları gözlemlenebiliyor" dedi. Koronavirüs sonrası şikâyetlerin özellikle inatçı öksürük, nefes darlığı, nefes kapasitesinde düşme, kişinin normal yaşam performansında azalma, egzersiz kapasitesi ve solunum fonksiyonlarında düşme şeklinde görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Kayhan, enfeksiyonun sinir, kas, iskelet sistemi, sindirim ve hatta ürogenital sisteme ulaşarak üreme fonksiyonlarını da etkileyebildiğini söyledi. Yoğun bakım süreci yaşamış hastalarda tedavi sonrasında akciğerlerde damar tıkanıkları ve akciğerin fonksiyonlarını kaybetmesine sık rastladıklarını söyleyen Prof. Dr. Servet Kayhan, "Koronavirüs sonrası en önemli problem olarak Kovid-19'un damar duvarında yapmış olduğu tromboemboliler yani damar tıkanıklıkları en ciddi problem olarak karşımıza çıkmakta" şeklinde konuştu.

Etiketler : Virüs Koronavirüs tromboemboliler damar tıkanıklıkları
Kusurlu güzelliği seviyorum

Kusurlu güzelliği seviyorum
Gizemli erkek arkadaş

Gizemli erkek arkadaş
İlham kaynağı hız!

İlham kaynağı hız!
Eşe son sarılış

Eşe son sarılış
Sürprizin ardından reklam çıktı

Sürprizin ardından reklam çıktı
Yeni yaş hediyesi cins köpek

Yeni yaş hediyesi cins köpek
Okyanus ortasında romantizm!

Okyanus ortasında romantizm!
Bir Pokemon kartı 240 bin dolar

Bir Pokemon kartı 240 bin dolar
Özcan Deniz: Oğlumdan haber alamıyorum

Özcan Deniz: Oğlumdan haber alamıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER