Virüs sonrası ‘damar tıkanıklığı' riski

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, "Koronavirüs sonrası damar tıkanıklıkları en ciddi problem olarak karşımıza çıkmakta. Hastaneden çıkan bazı hastalarda birkaç ay sonra ani bir kalp kriziyle ölüm vakaları gözlemlenebiliyor" dedi. Koronavirüs sonrası şikâyetlerin özellikle inatçı öksürük, nefes darlığı, nefes kapasitesinde düşme, kişinin normal yaşam performansında azalma, egzersiz kapasitesi ve solunum fonksiyonlarında düşme şeklinde görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Kayhan, enfeksiyonun sinir, kas, iskelet sistemi, sindirim ve hatta ürogenital sisteme ulaşarak üreme fonksiyonlarını da etkileyebildiğini söyledi. Yoğun bakım süreci yaşamış hastalarda tedavi sonrasında akciğerlerde damar tıkanıkları ve akciğerin fonksiyonlarını kaybetmesine sık rastladıklarını söyleyen Prof. Dr. Servet Kayhan, "Koronavirüs sonrası en önemli problem olarak Kovid-19'un damar duvarında yapmış olduğu tromboemboliler yani damar tıkanıklıkları en ciddi problem olarak karşımıza çıkmakta" şeklinde konuştu.

