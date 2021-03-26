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26 Mart 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 08:00:00

Virüs korkusu depresyona sürüklüyor

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Uzmanlar koronavirüs sürecinin depresyon ve anksiyete bozukluklarını artırdığını belirterek, stres bozukluğu uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Gülcan Kalender Güleç, kaygı duygusunun, kötü bir şeyin olacağına, bir tehlike durumunun varlığına dair his ile ilgili olduğuna işaret ederek, "Kaygı alarma benzetilebilir. Bir alarm sisteminin işe yarayabilmesi için orta düzeyde çalışıyor olması gerekliliği kaygı için de geçerlidir" dedi. Güleç, "Aslında kaygımız orta düzeyde olmalı. Önlemlerimizi alıp, zihnimizin bir kenarında onu unutmadan yaşamamıza devam etmeliyiz. Salgın bittiğinde ya da hastalık kontrol altına alındıktan sonraki yıllar içinde bile travma sonrası stres bozukluğu geliştirebiliyor. Kontrollü bir şekilde normalleşme sürecine geçiyoruz. Bir yıl içinde yaşanılanların tekrar edilmemesi için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Salgın bitmedi ve hala günlük vaka sayıları oldukça yüksek. Salgının bittiğini düşünmeyerek, önlemleri alarak, zihnimizdeki alarmı kapatmayarak yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Etiketler : virüs korkusu depresyon Prof. Dr. Gülcan Kalender Güleç
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