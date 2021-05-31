Virüs karaciğere tutulduğunda daha tehlikeli

Koronavirüsün akciğer dışında birçok organı olumsuz şekilde etkilediğini belirten Prof. Dr. Onur Yaprak "Kovid-19 virüsü karaciğer, kalp, böbrek, bağırsak, beyin ve sinir sistemini hatta cildi bile değişik oranlarda etkiler. Karaciğer tutulumu olan hastalar, hastalığı daha şiddetli geçirir ve ölüm oranlarında 3 kat artış olur" dedi. Yaprak, "Karaciğer ve bağırsaklar ACE reseptörleri oldukça yoğun olduğu için akciğerden sonra en çok etkilenen organ sindirim sistemidir. Hastaların yüzde 20 ila 30'unda karaciğer enzimlerinde 2 ila 5 kat arası yükselme, bulantı, kusma, karın ağrısı gibi bulgular gelişiyor. Karaciğerin etkilenmesinin altında yatan olası mekanizmalar, virüsün organların içindeki kılcal damarlarda pıhtılaşmaya yol açması, organların kanlanmasının bozulması, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi, yoğun bakımda solunum cihazına bağlanmaya bağlı karın içi basınç değişiklikleri, ilaç yan etkileri, bağırsağın geçirgenliğinin bozulması nedeniyle toksinlerin sistemik dolaşımla karaciğere gelmesi, safra yapımı ve salgılanmasında duraklama, altta yatan karaciğer hastalığının alevlenmesi gibi nedenlerdir" ifadelerini kullandı.

