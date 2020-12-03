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03 Aralık 2020 Perşembe 18:26:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 11:35:00

Virüs kadar tehlikeli: Sitokin fırtınası

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Uzmanlar, koronavirüs salgını ile birlikte konuşulmaya başlanan 'sitokin fırtınası'nı durdurulamayan bir sel gibi düşünmek gerektiğini söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, sitokinlerin vücuttan salınan bağışıklık sistemini uyaran küçük maddeler olduğunu belirterek, "Bunlar en çok enfeksiyon durumunda salınır, çeşitli travmalarda, kanser durumlarında salınabilir. Aşırı salınım olursa, aslında bir siber saldırı gibi düşünebilirsiniz, bütün haberleşme ağı çöker ve bağışıklık hücreleri salınmaya başlar. Aslında bir dost olan bağışıklık savunma sistemimiz birden düşman haline gelir. Kendi yararlı hücreleri bütün organları hasarlandırıp bir yıkıma neden olur" dedi. Savaşçı, “Durdurulamayan bir sel gibi düşünün. Dost olan savunma sistemi kendi hücrelerini düşman görüp yok etmeye başlıyor. O zaman da bütün hücreler yok oldukça, organlar hasarlanınca kişiyi ölüme götürüyor. Asıl bu virüs değil, kontrolsüz güç dediğimiz sitokin fırtınası kişiyi ölüme götürür" diye konuştu. Tedavide ilacın doğru zamanda ve hastalığın hangi evresinde verildiğinin çok önemli olduğunu belirten Savaşçı, "Önemli olan hangi günde, hangi aşamada o sitokin fırtınasına girmeden önce bu ilacın verilmesi Kovid-19 hastalığı ilk 1 hafta çok belirti vermeyebiliyor” diye uyardı.

Etiketler : Sitokin fırtınası Doç. Dr. Ümit Savaşçı koronavirüs salgını
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