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12 Ocak 2021 Salı 06:41:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 17:44:00

Verem akciğer kanseri ile karıştırılabilir

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Doç. Dr. Hatice Eryiğit Ünaldı, veremli her 10 kişiden 3'ünün tanı konulmadığı için tedavi alamadığını belirtti.

Medical Park Gebze Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Hatice Eryiğit Ünaldı, “Dünyada her yıl 10 milyon yeni veremli hasta ortaya çıkmaktadır. Yetersiz beslenme, sigara kullanımı, diyabet, HIV enfeksiyonu, verem için risk faktörleridir. 2019 yılında her 22 saniyede bir kişi verem nedeniyle hayatını kaybetmiştir” dedi. Halk arasında tüberküloz olarak da bilinen veremin solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu kaydeden Doç. Dr. Hatice Eryiğit Ünaldı, şöyle devam etti: “Akciğere gelen mikrop ya sessiz enfeksiyon olarak kalır ya da hastalık yapar. Sessiz enfeksiyon ileri gün veya yıllarda hastalık yapabilir. Bu hastalık en sık akciğerleri tutmakla beraber diğer doku ve organlarda da görülmektedir. Tedavi edilebilir bir hastalıktır. İlaçlar Verem Savaş Dispanserleri aracılığıyla ücretsiz olarak temin edilmektedir.” Radyolojik incelemede veremin nodül, kitle, kavite (akciğer içinde boşluk gelişmesi) şeklinde olması nedeniyle akciğer kanseri ile karışabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Hatice Eryiğit Ünaldı, “Girişimsel işlem ile doku alınarak patolojik inceleme ile tanı konulmaktadır. Bazı hastalarda oluşan kaviteler ilaç tedavisine rağmen gerilemeyebilir, bu durumlarda ameliyat ile bu dokunun çıkarılması gerekmektedir” diye konuştu.

Etiketler : Hatice Eryiğit Ünaldı verem akciğer kanseri sağlık
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