Ve resmen ilan edildi! İşte korona virüs aşısı

Koronavirüs dünya üzerinde 7 milyon 630 bini aşkın insana bulaştı, salgın 424 binden fazla can aldı. Merkez üssü değişen salgında son iki gün korkunç rekorlar kırıldı.

Perşembe günü bütün dünyada en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti: 137 bin 887. Bir önceki gün ise 135 bin 638 kişi corona virüse yakalandı.

Hem vakalar hem de can kayıplarında, ABD ilk sırada. Salgında ikinci dalganın işaretlerinin görüldüğü ABD'de, 2 milyon 90 bin test pozitif sonuç verdi.

ABD'de son 24 saatte 23 bin 300 yeni vaka belirlendi. Covid-19'a 116 bin kurban veren ABD'de, son iki gün ölümler 1000'in altına indi.

Salgının halihazırdaki merkez üssü Brezilya ise, corona virüsle kavruluyor. Son 24 saatte 30 bini aşkın vakanın belirlendiği Güney Amerika ülkesinde, bir önceki gün 33 bin 100 test pozitif çıkmıştı.

Korona virüse yakalananların sayısının 805 bini bulduğu Brezilya'nın, bugün vaka sayısının yanı sıra can kaybında da ikinci sıraya çıkması bekleniyor. 41 bin insanın öldüğü ülkede, dün 1261 can kaybı kayıtlara geçti.

Brezilya'yı 511 bin vakayla Rusya, 298 bin vakayla Hindistan takip ediyor. Salgının ürküten seyri sürerken, bilim dünyasından ise müjdeli haberler geliyor.

ABD'li ilaç şirketi Moderna, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) iş birliğinde geliştirdiği 'mRNA-1273' adı verilen aşının üçüncü aşama klinik denemelerine başlıyor.

Şirket, deneme için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile protokol imzaladı. Buna göre, testler ABD'de 30 bin sağlıklı gönüllü üzerinde yapılacak, aşı her bir deneğe 100 mikrogramlık (0,1 miligram) dozlar halinde verilecek.

Temmuz ayında başlayacak testler, son aşama olan üçüncü aşama anlamına geliyor. Başarılı sonuç alınırsa, mRNA-1273 Covid-19 aşısı olarak kullanılacak.

Boston merkezli Moderna ilaç şirketi, Çin'in Covid-19'un genetik dizilimini açıklamasından iki gün sonra, 13 Ocak’ta 'mRNA-1273' adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini duyurmuştu.

Potansiyel aşı, corona virüsün insan hücresine tutunmasını sağlayan 'çivi proteini' adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyordu.

FDA'nın verdiği onayın ardından birinci aşama klinik denemeler 17 Mart'ta Washington eyaletinde başladı, mRNA-1273 insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk aşıydı.

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.