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21 Eylül 2021 Salı 14:44:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 14:44:00

"Varyant geçirmez" Kovid aşısı

Kaynak: NTV

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İngiltere'de koronavirüsün uğradığı mutasyonlarla mücadele için dünyada ilk kez ‘varyant geçirmez' olarak adlandırılan yeni bir aşı geliştirildi.

ABD'li ilaç şirketi Gritstone, Manchester Üniversitesi ve NHS Foundation Trust (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi Vakfı) işbirliği ile mRNA teknolojisine sahip yeni bir aşı geliştirildi. 'Varyant geçirmez' olarak adlandırılan corona virüs aşının ilk faz denemeleri başlarken, sonuçların 2022 yılının bahar aylarında açıklanacağı bildirildi.

NTV'de yer alan habere göre koronavirüs ile mücadele kapsamına aşı uygulama çalışmaları devam ederken, ortaya çıkan yeni varyantlar sonrasında halihazırda uygulanan koronavirüs aşılarının varyantlar üzerindeki etkinliği üzerine çalışmalar sürüyor.

İngiltere'de ise corona virüsün uğradığı mutasyonlarla mücadele için dünyada ilk kez 'varyant geçirmez' olarak adlandırılan yeni bir aşı geliştirildi.

ABD'li ilaç şirketi Gritstone, Manchester Üniversitesi ve NHS Foundation Trust (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi Vakfı) ile işbirliği içinde geliştirilen aşının ilk faz çalışmaları geçtiğimiz gün başladı.

63 yaşındaki Andrew Clarke ve 64 yaşındaki eşi Helen Clarke üzerinde ilk kez denenen mRNA aşısının başarılı olması durumunda corona virüsün yeni varyantları üzerinde kullanıma sunulacağı açıklanırken, sonuçların 2022 yılının bahar aylarında açıklanacağı bildirildi.

Mevcut aşıların çoğunun virüsün insan hücrelerine tutunmak için kullandığı, virüsün dışındaki küçük kanca olan Covid-19 başak proteinini hedef aldığı aktarılan çalışmada, varyantların başak proteinin aşıları daha az etkili hale getirebilecek mutasyonlarına sahip olduğu aktarıldı.

GRT-R910 olarak adlandırılan yeni aşının virüsün başak proteininin yanı sıra T hücresi tepkisini de azaltmak üzere tasarlanmış viral protein içerdiği vurgulandı.

'Varyant geçirmez' aşı ile ilgili konuşan Manchester Üniversitesi'nden araştırmanın baş araştırmacısı Profesör Andrew Ustianowski, "Artık birinci nesil aşılara karşı bağışıklık tepkisinin, özellikle yaşlı insanlarda zayıflayabileceğini biliyoruz" derken "Yeni ortaya çıkan varyantların yaygınlığı ile birleştiğinde, Covid-19'u uzak tutmak için sürekli tetikte olmaya açık bir şekilde ihtiyaç var" diye konuştu.

Ustianowski, "Güçlendirici aşı olarak uygulanması planlanan GRT-R910'un, özellikle hastaneye yatış ve ölüm riski altında olan hassas yaşlı nüfusun korunmasında kritik olabilecek güçlü, dayanıklı ve geniş bağışıklık tepkileri ortaya çıkaracağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Etiketler : ABD koronavirüs AŞI VARYAND Manchester Üniversitesi Andrew Clarke
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