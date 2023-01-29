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29 Ocak 2023 Pazar 07:22:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 07:22:00

Varisten 3 dakikada kurtulmak mümkün

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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Acar, günümüz teknolojik imkânları sayesinde varis ameliyatının, hastaların korkulu rüyası olmaktan çıktığını belirtti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Altay Nihat Acar, "Günümüzde işlemin tamamı 3 dakika gibi bir sürede lokal anestezi ile, genel anestezi kullanmadan yapılabiliyor" dedi. Op. Dr. Acar, "İçerideki hastalığın (venöz yetmezlik) tedavisinde eskiden uyguladığımız açık ameliyat, lazer, radyofrekans gibi yöntemler, hastane yatışı ve istirahat gerektirmekte ve yöntemin doğası gereği uzun sürede uygulanmaktaydı. Günümüzde ise işlemin tamamı 3 dakika gibi bir sürede lokal anestezi ile genel anestezi kullanmadan yapılıyor. İşlem sonrasında herhangi bir hastane takibi ve yatış gerekmiyor. Hastalarımızın artık varis tedavisinden korkmalarına gerek yoktur. İşlem bitiminde hemen ayağa kalkarak yürüyüp günlük hayatlarına devam edebiliyorlar. Varis tedavisi, hastalık çok ilerleyip ciltte kalıcı renk değişimleri ve yaralar oluşmadan yaptırılmalıdır'' ifadelerini kullandı.

Etiketler : varis venöz yetmezlik tedavi
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