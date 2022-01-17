Varis tedavisi için uygun zaman kış ayları

Varis, dünya genelinde toplar damarların en yaygın hastalığıdır. Toplardamarların yer çekimine karşı koyarken içerisindeki kapakçıkların hasar görmesiyle varisin oluştuğunu belirten Prof. Dr. Bora Farsak, genetik yatkınlık, kadın olmak, doğum yapmak, ayakta ve oturarak çalışmak, kilo, sigara, topuklu ayakkabı giyinme gibi etkenlerin de varis oluşumuna sebep olabileceğini söyledi. Varis tedavisinin her zaman gerçekleştirilebileceğine değinen Prof. Dr. Farsak, "Varis hem sağlık hem de kozmetik açıdan insanlara problem yaratmaktadır. Varis tedavisinde, mevsimsel hiçbir engel yoktur. Yani hangi ayda yapılırsa yapılsın aynı başarı elde edilebilir. Ancak ameliyat sonrası, yaklaşık 15-20 gün varis çorabı giyilmesi gerekir. Temmuz, ağustos sıcaklarında varis çorabı giyinmek çok da keyifli olmuyor. Bu yüzden varis tedavisi için en uygun dönemdeyiz diyebiliriz" şeklinde konuştu.

