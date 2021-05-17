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17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:00:00

Varis şişi sandı 10 kiloluk tümör çıktı

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Erzurum'da yaşayan annesi Nevin Çelik, bacağında iki yıl önce başlayan şişlik ve ağrının varisten kaynaklandığını düşünüp tetkik yaptırmadı. Kısa süre önce ağrıları şiddetlenince hastaneye giden Çelik'in bacağında 35 santimetre uzunluğunda 10 kilo kötü huylu tümör tespit edildi. 48 yaşındaki kadın, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla tümörden ve bacağının kesilmesinden kurtuldu.

Tuncer ve kalp damar cerrahı Doç. Dr. Ümit Arslan tarafından ameliyata alınan Çelik, doktorların 3 saat süren ameliyatıyla yaklaşık 35 santimetre uzunluğunda 15 santimetre eninde 10 kiloluk tümörden ve biraz daha geç kalınması durumunda bacağının kesilme olasılığından kurtarıldı. Dr. Tuncer, Çelik'in sağ bacağındaki şişlik şikayetiyle kendisine başvurduğunu söyledi. Çelik'e daha önceden varis tanısı konulduğunu ifade eden Tuncer, "Hasta için görüntüleme yöntemlerine başvurduğumuzda, uyluğundan başlayıp dizinin arka kısmından baldıra kadar devam eden 35 santimetre uzunluğundaki 15 santimetre genişliğindeki yumuşak doku kitlesini fark ettik. Sonra o bölgeden aldığımız patolojik örneğin sonucu yağ dokusundan kaynaklı kötü huylu yumuşak doku tümörü olarak geldi." dedi.

Tuncer, bu durum üzerine Çelik'i Dr. Arslan ile ameliyata aldıklarını belirterek, bacağın anatomik yapısına zarar vermeden tümörün çıkartıldığını aktardı.

Tümörün ayak bileğini oynatacak önemli sinir ile bacağa temiz kan taşıyan damarları sardığını anlatan Tuncer, şöyle devam etti:

"Tümörü çıkarmadan önce ışın tedavisiyle tümörün kapsülünü de kısmen biraz kalınlaştırarak sağlıklı dokularla tümör arası sınırı sıkılaştırdık. Fonksiyonel olarak çok önemli damar-sinir yapılarını koruyup bacağı kurtardık. Kalp damar cerrahı desteğiyle damarları koruduk, sinirin de önemli dalını koruyup geniş bir sağlam doku çerçevesiyle kitleyi çıkardık. Bu işlemi kitleyi paket halinde, açmadan ve kirli dokuları ortalığa yaymadan yaptık."

Tuncer, Çelik'in bacağında büyüyen kitlenin uzun süre ihmal edilmesinden dolayı ameliyatın zor geçtiğini söyledi. Çelik'i sağlıklı şekilde taburcu ettiklerini aktaran Tuncer, "Bacak bölgesindeki anatomik yapılar birbirine çok yakın ve iç içe. Oradaki temiz kan taşıyan damarı kurtaramasaydık ve tümör biraz daha yayılsaydı bacak kesilebilirdi. Ameliyatta yaklaşık 10 kilo 35 santim uzunluğunda kötü huylu tümörü çıkartarak bacağı kesilmekten kurtardık." diye konuştu.

Hasta Nevin Çelik de önceden gittiği hastanelerde bacağındaki ağrı ve şişliğin varisten ve fazla kilodan kaynaklandığının söylendiğini aktardı. Bu sebeple durumu pek önemsemediğini anlatan Çelik, "Kız kardeşim çağırınca Erzurum'da Kutsi hocaya muayene oldum. Doktorlar hemen ameliyat kararı verdi. Doktorlar sayesinde sakat kalmaktan ve ayağımın kesilmesinden kurtuldum. Hepsinden Allah razı olsun. Allah çocuklarıma bağışladı." dedi. Çelik, hastane hizmetlerinden çok memnun kaldığını dile getirerek, bacağını kesilmekten kurtaran doktorlara teşekkür etti. Çelik'in kız kardeşi Suzan Sezen de "Allah kimseye böyle hastalık vermesin. Önce Allah, sonra doktorlar kardeşimi kurtardı. Ayağı kesilebilirdi. Bacağından çok büyük tümör çıkardılar. Allah doktorlarımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Varis şişi TÜMÖR Suzan Sezen Nevin Çelik Doç. Dr. Ümit Arslan
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