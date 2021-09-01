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01 Eylül 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 07:30:00

Varis sıcak havayı sevmez ama tedavi için mevsim seçmeye gerek yok

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Sıcak hava vücutta toplardamarlarda genişleme yapar. Artan ısıya karşı vücudun bir savunma sistemi olan toplardamarlarda genişleme, sıcak havalarda varis hastalarının şikâyetlerinin artmasına neden olur. Özellikle ayak bileklerinde şişme, zonklama tarzı ağrı ve kaşıntı şikayetleri de artış gösterir.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal "Varisin en önemli nedenleri arasında genetik yatkınlık, kilo ve çalışma koşullarını sayabiliriz. Ayakta hareketsiz kalanlar veya masa başı ayağını sarkıtarak çalışanlar genellikle risk altındadır. Meslek grupları söz konusu olduğunda ise cerrahlar, garsonlar, öğretmenler ve kuaförler sayılabilir. Hastalarının başlıca şikâyetleri, günün sonunda ayaklarda şişme ve şişmeye bağlı ağrı olarak gözlemlenir. Kimi zaman kişinin yaşam konforunu bozabilecek derece olan bu şikayetler tedavi edilmeyen varislerde acil bir sağlık sorunu olarak kendini gösterir. Özellikle uzun süre hareketsiz kalınan günün sonunda, toplardamarlara pıhtı oturarak acil tedavi gerektiren bir durum da oluşabilir" dedi.

TEKNOLOJİ SAYESİNDE KORKUYA YER YOK!

Prof. Dr. Cengiz Köksal hastalarından konuyla ilgili sıklıkla 'Varis yazın tedavi edilir mi?', 'Sonbaharı beklemek daha iyi olmaz mı?' gibi sorular aldığını belirtiyor ve şunları dile getiriyor: "Esasında hastalarımızın korkusu, müdahale sonrası yaşanabilecek sorunlar ve varis çorabı giymektir. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir zamanda bu korkuların yersiz olduğunu belirtmek isterim. Endovenöz dediğimiz ve ameliyatsız tedavi yöntemleri ile varis tedavisi hem çok kısa sürede hem de hastaların aynı gün taburcu olarak günlük yaşamlarına devam edeceği konforda mümkün olabiliyor."

Etiketler : Prof. Dr. Cengiz Köksal varis sıcak hava tedavi
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