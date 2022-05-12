Varis mağdurlarına ameliyatsız müjde!

Röportaj: Yasemin İLAN

Varisler hem kötü bir görüntüye, hem de ağrılara neden oluyor. Ameliyat olmak istemeyenlerin imdadına 'termal ablasyon ve köpük' yöntemi yetişiyor. Sadece birkaç saat süren kesisiz işlem, tüm genişlemiş varisleri kapatıyor.



Akşamları vücudunuzda ağrı ve ağırlık hissi yaşıyorsanız, bacaklarınızda kılcal damar oluşumları varsa, ayak bileklerinizde şişlik ve mor lekeler oluyorsa, cildinizde kızarıklık, kaşıntı ve kuruluk varsa, cilt altında iyileşmesi uzun süreler kanamalar oluyorsa, mutlaka bir girişimsel radyoloji uzmanına başvurun. Varis, bacak toplardamarlarının genişlemesi, uzaması ve büklümlü hale gelmesi olarak tanımlanıyor. Batı toplumunda insanların yüzde 10-20'sinde görülüyor. Yaşla birlikte bu olasılık da artıyor. 50 yaşın üzerindeki her iki kişiden birinde varis görülüyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. İlhan Nahit Mutlu, "Aslında varisin oluşma nedeni tam olarak bilinmiyor. Temel sorun, toplardamar duvarında oluşan yapısal bozukluk nedeniyle damarın genişlemesi ve damar içindeki kapakçıkların bozulmasıyla kanın geri kaçmasıdır. Bu kaçak sonucu, kan kalbe doğru dönmekte zorlanıyor ve toplardamarların içindeki basınç gittikçe artıyor. Basıncın artması sonucunda da damarlar giderek genişliyor ve böylelikle bir kısır döngü oluşuyor. Varislerin daha nadir görülen nedenleri de bulunuyor. Derin toplardamarları tıkalı olan bireylerde normalde bacak kanının yüzde 10'unu taşıyan yüzeyel toplardamarlar, bacağın tüm kirli kan dönüşünü üstleniyor. Bu nedenle çapları artıyor ve varis görünümü alıyorlar" dedi.

Varisin tedavisinde cerrahi yöntemler hastaları tedirgin edebiliyor, bir çok kişi ameliyat olmak istemiyor. Bu noktada girişimsel radyolojinin devreye girdiğini söyleyen Uzm. Dr. İlhan Nahit Mutlu, 'termal ablasyon ve köpük' ile kısa sürede damarların kapatılabildiğini, kesisiz şekilde yapılan işlem sonrası hastanın aynı gün normal yaşantısına dönebildiğini söylüyor.

ATARDAMAR TIKANIKLIĞI DA ANJİYOYLA TEDAVİ EDİLİR

"Varisler dışında, bacak atardamarlarındaki problemler de anjiografik yöntemlerle çözülebilir" diyen Uzm. Dr. İlhan Nahit Mutlu şunları dile getirdi: "Damarın önemli bir bölümü tıkanıncaya kadar ateroskleroz (damar sertliği, damar tıkanıklığı ve damar kireçlenmesi) bir belirti vermez. Belirtiler aterosklerozun tuttuğu damara göre değişir. Örneğin kalbi besleyen koroner damarlar tıkanmaya başladığında göğüs ağrısı, şah damarlar tıkanırken geçici veya kalıcı felç, böbrek damarları tıkanırken yüksek kan basıncı ve bacak damarları tıkanırken ise yürüme ağrısı yada gangerenler gelişebilir. Aterosklerozun tedavisinden amaç, hastalığın ilerlemesinin engellenmesi ve geriletilmesidir. Bu amaçla ateroskleroz gelişiminde rol alan risk faktörlerinin engellenmesi ya da tedavisi yapılmalıdır. Örneğin kan basıncının düşürülmesi, gıdalarla alınan yağ ve kolesterolün azlatılması, kilo kaybı, sigarasız bir yaşam, şeker hastalığı var ise kan şekerinin kontrol altına alınması sağlanmalı ve ayrıca daha aktif ve hareketli bir yaşam teşvik edilmelidir. Kullanılan başlıca ilaçlar yağ ve kolesterol düşürücü olan kolestiramin, kolestipol, gemfibrozil, statin türevi ilaçlardır. Ayrıca kanı sulandıran ilaçlar aspirin, clopidogrel ve ticlopidin'dir."

AYAKTAKİ YARALAR İÇİN

UYGULANAN BİR YÖNTEM

Anjiyografinin damar tıkanıklığı tedavisinde en sık kullanılan, kolay, güvenilir ve çok etkili bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. İlhan Nahit Mutlu "Anjiyografi ile damar tıkanıklığını açmanın en önemli avantajı işlemin oldukça kolay olması, ameliyat kesisine ihtiyaç duyulmaması, hastaların genellikle aynı gün evlerine gönderilebilmesi ve işlemin gerek olduğu takdirde çok kere tekrarlanabilmesidir" dedi.

BALON, STENT YA DA DAMAR TIRAŞLAMA

Uzm. Dr. Mutlu, "Anjiyografi yapılır, damar tıkanıklığı olan damarlar görüntülenir. Damarın tıkalı olduğu bölge ya balon, ya stent ya da damar tıraşlama yöntemlerinden biriyle açılır. Damar daralmışsa açmak kolaydır ancak tam tıkanıklık varsa daha zor olabilir. Damar tıkanıklığı tedavi edildiğinde işlem sonlandırılır. Başarılı bir tedavi sonrası hastanın bacakla ilgili yürüme ağrısı tamamen ya da büyük ölçüde geçmelidir. Eğer tedavi ayak yaraları için yapılmışsa yara iyileşmesi başarılı bir tedaviye rağmen uzun sürebilir" diye konuştu.

VARİSTEN KORUYAN ÖNERİLER

Herhangi bir ilaç kullanarak varisten korunmak mümkün değil. Ancak varisten korunmak için;

· Uzun süre ayakta kalmaktan kaçınma,

· Hamilelikte düzenli koruyucu varis çorabı giyilmesi,

· Düzenli yürüyüş yapma,

· Akşamları yarım saat bacakları yukarı kaldırma,

· Sıcaktan kaçınma,

· Bacakları soğuk suyla yıkama,

· Hormon ilaçlarından kaçınma,

· Kilo almama gibi önlemler varisten korunmada yarar sağlıyor.