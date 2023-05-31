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31 Mayıs 2023 Çarşamba 07:39:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 07:39:00

Varis ağrısı sıcaklıkla doğru orantılı

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Yaklaşan yaz aylarıyla birlikte sıcaklıklar yükselişe geçerken, varise dayalı şikayetlerde de artış yaşanıyor.

Yaklaşan yaz aylarıyla birlikte sıcaklıklar yükselişe geçerken, varise dayalı şikayetlerde de artış yaşanıyor. Ortamda meydana gelen ısı artışlarında damarların genişlediğine dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas, venöz yetmezlik probleminin bir parçası olan varislerin sıcak yaz aylarından önce tedavi edilmesinin olası ciddi sağlık sorunlarını önleme ve yaşam konforunu iyileştirme açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Barlas "Sıcaklık artışları ile varis belirtileri kötüleşir, varislerin görünümü kış aylarına oranla daha belirgin hale gelir. Venlerimizin içinde yer alan küçük kapakçıklar normalde kirli kanın akciğerlere doğru tek yönlü ilerleyişini sağlarlar. Bacaklardaki bu kapaklar bozulduğunda kan yer yer göllenme yapmaya başlar ve varis adı verilen hastalıklı damarlar ortaya çıkar. Varis şikayetleri arasında olan ağrı, ağırlık hissi, kaşıntı, yanma ve yorgunluk gibi belirtilerde sıcaklıklarla birlikte artış yaşanması olasıdır" dedi.

Etiketler : Prof. Dr. Semih Barlas venöz yetmezlik problemi ısı artışları
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