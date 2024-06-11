Varikosel kısırlık riskini artırıyor

Varikoselin testis toplardamarlarının bacaklarda varis benzeri genişlemesine verilen klinik bir isim olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Açıkgöz, "Erkek kısırlığının en yaygın nedenlerinden varikosel, düzeltilebilir bir durumdur. Genel nüfusta erişkin yaşta yaklaşık yüzde 15-20 oranında görülürken, kısırlık nedeniyle araştırılan erkeklerin yüzde 25-40'ında varikosel tespit edilir" dedi. Açıkgöz, "Fiziksel aktivitelerden sonra testislerde ağrı, varikosel işareti olabilir" diye konuştu.

