Varikosel, çocuk sahibi olmayı zorlaştırıyor

Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, varikosel hastalığının yetişkin erkeklerde yüzde 15-20 oranında saptanan testisin toplardamarlarının normalden fazla genişlemesi olarak tanımlandığını belirterek, "Bu hastalık testis boyutlarında, spermin sayı ve hareketliliğinde bozulmaya sebep verebilir, çocuk sahibi olmayı zorlaştırabilir" dedi.

Varikosel tedavi sonrası iki kat daha fazla doğal yolla gebelik sağlanabildiğinin altını çizen Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, "Son zamanlarda yapılan çalışmalarda nedeni bilinemeyen kısırlık durumlarında; eğer erkekte muayene ile tespit edilen varikosel mevcut ise, varikoseli tedavi edilenlerle varikoseli tedavi edilmeyenler karşılaştırıldığında sperm kalitesinde artış ve 1 yıllık süreyle takipte varikosel tedavisi olmayan çiftlere göre iki kat doğal yolla gebelik sağlandığı görülmüştür" diye konuştu.