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19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:15:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:15:00

Van 800 yataklı yeni hastaneyle bölgenin "sağlık üssü" olacak

Kaynak: AA

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Van'ın Edremit ilçesinde, 210 ek poliklinik, 157 erişkin yoğun bakım, 40 ameliyathanenin bulunduğu 800 yataklı yeni hastane binası ile kentin yanı sıra çevre illerden de gelen binlerce hastaya daha iyi şartlarda sağlık hizmeti verilecek.

Kamu, özel ve üniversite hastanelerinde 3 bin 100 yatak kapasitesinin bulunduğu Van, son zamanlarda yapılan sağlık yatırımlarıyla öne çıkıyor.

Yeni doktor atamalarının yapıldığı, daha önce olmayan bölümlerin açıldığı kentte, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünün yanındaki 40 dönüm araziye 800 yataklı yeni hastane binasının inşası için çalışma yürütülüyor.

Yer tespiti yapılan ve projesinin çizimine başlanan 800 yataklı bina, depreme dayanıklı şekilde inşa edilecek. Bünyesinde 210 ek poliklinik, 157 yataklı erişkin yoğun bakım, 40 ameliyathane bulunacak yeni yatırımla, Van'ın yanı sıra çevre illerden de gelen binlerce kişiye daha iyi şartlarda sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor.

"İLİMİZİ SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GETİRMEK İSTİYORUZ"

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Van'a sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

Bu yatırımlardan en önemlisinin Van Şehir Hastanesi olduğunu vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Van Şehir Hastanesi projemizi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçiriyoruz. Çalışmalar başladı. Detaylı proje çizimleri yapılıyor. Ekim ya da kasımda tamamlanacak. Ardından ihalesi yapılacak. 800 yataklı hastane inşa edeceğiz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binayla birleştirilerek Van Şehir Hastanesine dönüştürülecek. Hastanemiz böylelikle 2 bin 250 yatak kapasitesine sahip olacak. Vatandaşlara daha ferah bir ortamda sağlık hizmet sunulacak."

Vatandaşların sağlık hizmetine erişim kolaylığını artırmaya gayret ettiklerini belirten Tosun, şöyle konuştu:

"Merkez ve ilçelerimizde hastanelerimizi büyütmek, yatak kapasitelerini artırmak için çalışma yürütüyoruz. İpekyolu ilçesine 150 yataklı B grubu bir hastane inşa ediyoruz. Muradiye ilçesinde 150 yataklı hastane projemiz var. Gerekli çalışmalar başlatıldı. Gevaş ilçesindeki hastanemizi 50 yatak kapasiteli hale dönüştürüyoruz. İnşaat çalışmaları başladı. Bahçesaray ilçemiz 25 yataklı hastaneye kavuşuyor. İnşaatının yüzde 85'i tamamlandı. Bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz. Başkale ilçemizde ise bu yıl inşa edilecek 75 yatalı hastanenin ihalesini yapacağız. Halkımızın kaliteli sağlık hizmet almasını hedefliyoruz."

Bölgede yaklaşık 4 milyon insana sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Tosun, "Çevremizdeki 10 ilden insanlar buraya geliyor. İlimizin jeopolitik konumundan dolayı sağlık turizmi çalışmalarına da devam ediyoruz. Gerekli birimlerimizi kuruyoruz. İran ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeden hastalar ilimize geliyor. Onları ağırlayarak en iyi şekilde tedavi olmalarını sağlıyoruz. İlimizi sağlık alanında önemli bir noktaya getirmek istiyoruz." dedi.

Etiketler : van edremit hastane van şehir hastanesi
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