Uzun süre ayakta durmak topuk dikeni nedeni

Çok ayakta durma, o bölgeyi zorlayan egzersizler, obezite, uygun olmayan ayakkabı kullanımı, fazla düz veya çukur ayak yapısı gibi değişik faktörler topuk dikenine yol açıyor. Sabahları ve gün içinde yürümeye ilk başlandığında şiddetli ağrı yaşandığına dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nihal Özaras, şikayetlerin yoğun olduğu alevlenme dönemlerinde ayak tabanı ve topuk bölgesine soğuk uygulama, istirahat, enflamasyonu giderici ilaç kullanımı ve fizik tedavi önerildiğini söyledi. Özaras, "Bu yöntemlerden fayda görmeyen hastalarda topuk bölgesine enjeksiyon yapılabilir. Uzun vadede şikayetlerin tekrarlamasını önlemek için ise kilo vererek ayağa binen yükü azaltmak, topuk bölgesini destekleyen yumuşak tabanlı ayakkabı kullanımı, düzenli olarak plantar fasya germe egzersizlerinin yapılması etkili yöntemlerdir" dedi.

