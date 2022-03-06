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06 Mart 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 09:30:00

Uzun süre ayakta durmak hemoroid nedeni

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Hemoroide yol açan nedenlerin başında kabızlığın geldiğini anımsatan uzmanlar "Hastalar beslenme ve tuvalet alışkanlıklarını değiştirerek şikayetlerini azaltabilir.

Hemoroide yol açan nedenlerin başında kabızlığın geldiğini anımsatan uzmanlar "Hastalar beslenme ve tuvalet alışkanlıklarını değiştirerek şikayetlerini azaltabilir. Örneğin bol lifli yemeli. Ayrıca kendi ev dışında tuvalete gidemeyenler bu alışkanlığını değiştirmeli" diye konuştu. Hemoroide yol açan nedenlerin başında kabızlığı sayan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ertuğrul Yaltı, diğer etmenleri şöyle sıraladı: "Uzun süre ayakta duranlarda, ağır yük kaldırmak zorunda kalınan işlerde çalışanlarda ve spor amaçlı ağır yük kaldıranlarda da yatkınlık olabilir. Karın içi basıncını artıran durumlar risk faktörü olarak kabul edilir, çünkü karın içi basıncının artması kan dolaşımını yavaşlatır, kan dolaşımın yavaşlaması hemoroidler içinde kan birikmesine ve şişmesine neden olur. Kabızlık, uzun süre tuvalette oturmak, bazı insanlar tuvalette gazete kitap okuyorlar, ağır kaldırmak, uzun süre ayakta durmak en önemli risk faktörleridir."

Etiketler : Uzun süre ayakta durmak Dr. Ertuğrul Yaltı Hemoroide yol açan nedenler
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