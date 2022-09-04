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04 Eylül 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 09:30:00

Uzun süre aç kalmak metabolizmayı yavaşlatır

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Gerek yaşam tarzı değişikliği gerekse hastalıklar gibi birçok faktör kilo artışıyla sonuçlanabiliyor. Fazla kilolardan kurtulmanın sadece estetik bir kaygıdan ibaret olmadığını, sağlık açısından da son derece önemli

Gerek yaşam tarzı değişikliği gerekse hastalıklar gibi birçok faktör kilo artışıyla sonuçlanabiliyor. Fazla kilolardan kurtulmanın sadece estetik bir kaygıdan ibaret olmadığını, sağlık açısından da son derece önemli olduğunu hatırlatan Uzm. Diyetisyen ve Uzm. Klinik Psikolog. Merve Öz, "Uzun süre aç kalmak, gece atıştırma yapmak, hızlı ve aşırı yemek yemek gibi yanlış beslenme alışkanlıkları metabolizmayı negatif yönde etkiler. Dolayısıyla kilo vereceğim diye gün boyu yemek yememek kilo vermeye yardımcı olmanın yanında kilo almaya neden olur. Bunun tersi olarak da yeterli karbonhidrat, protein ve yağ alınan beslenme düzenleri metabolizmanın düzenli çalışmasında etkili olur" diye konuştu.

YEŞİL ÇAY HIZLANDIRIR

Çok güçlü bir antioksidan olan yeşil çayın metabolizmayı da hızlandırma özelliği olduğunu söyleyen Dyt. Merve Öz, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "60 obez bireyle Tayland'da yeşil çay ekstresi alan grup ile almayan grup karşılaştırılarak yapılan bir çalışmada; yeşil çayın enerji yakımını ve yağ oksidasyonunu artırarak vücut ağırlığını azalttığı tespit edilmiştir. Erkek katılımcıların 8 hafta incelenmesi ile yapılan bir başka çalışmada ise yeşil çayın içenlerin hem egzersiz hem de dinlenme sırasında yağ yakımını artırdığı belirlenmiştir."

Etiketler : METABOLİZMAYI YAVAŞLATIR kilo açlık
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