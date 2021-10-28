Uzun ömür genini artıran besinler

Resveratrol denilen antioksidan içeriği yüksek siyah üzümün kabuk ve çekirdeği, yaban mersini, maydanoz, roka, soğan, zerdeçal, zeytinyağı, ıspanak, avokado, ceviz ile bitter çikolata dengeli şekilde tüketilmeli. Çünkü tüm bu besinler uzun ömür genini artırıyor, hafızayı da güçlendiriyor.



Sağlıklı yaşlanma konusunda en büyük etken genetiğimiz olsa da yaşam tarzı değişikliği ve düzenlemeleri iyi genleri aktifleştirip kötü genleri susturuyor. Sağlıklı beslenme, kaliteli uyku, düzenli egzersiz gibi faktörler diğer hastalıklarda olduğu gibi demans hastalığında da önleyici rol oynuyor. Demans hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen, halk arasında bunama olarak da bilinen bir hastalık. İleri evrelerde tedavisi mümkün olmayan demansın ilk aşamalarında semptomları yönetilebiliyor, genetik yatkınlığı olanlarda da önlenebiliyor. Demans hastalığından korunmak ve riski azaltmak için atılması gereken ilk adımın beslenme tarzını değiştirmek olduğunu söyleyen Liv Hospital Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken besinleri anlattı.

UZAK DURULMASI GEREKENLER

Uzun ömür genini artırdığı gözlenen besinleri tüketmeyi öneren Doç. Dr. Güngen, "En başta resveratrol denilen antioksidan içeriği yüksek siyah üzümün kabuk ve çekirdeği, yaban mersini, maydanoz, roka, soğan, zerdeçal, zeytinyağı, ıspanak, avokado, ceviz ile bitter çikolata dengeli bir şekilde tüketilmelidir" dedi. Uzak durulması gereken besinleri de şu şekilde sıraladı; Rafine şeker, rafine un, yüksek gluten, katkı maddeleri, gazlı içecekler, fazla kırmızı et tüketimi ve hazır meyve suyu tüketilmemesi gereken besinlerdir.

AKDENİZ DİYETİ ÖNERİLİYOR

Hafızayı güçlendirmek için lif içeriği yüksek besinleri tüketmenin önemli olduğunu dile getiren Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen, "Lifli tohum, baklagil, kuruyemiş ve yeşil yapraklı sebzeler, brokoli başta olmak üzere yeşil fasulye, kereviz, enginar, soğan, lahana, biber, avakoda gibi yüksek lif içeren sebzeler ile elma, muz, narenciye türü meyveler tüketilmesi gereken, lif oranı yüksek olan besinlerdir" dedi. Güngen sözlerini şöyle sürdürdü: "Hafıza ve yeni sinir hücre oluşumuna destek olacak beslenmede Akdeniz diyeti en önemli beslenme türüdür. Lifli tahıllarla birlikte, yeşil sebze, meyve, zeytinyağı, zeytin, balık, organik tavuk, kuru baklagil ve kuruyemişin en üst düzeyde; yumurta, kümes hayvanları, süt ürünlerinin orta düzeyde; kırmızı et tüketiminin daha geri planla olduğu bir beslenme şeklidir."

MEYVELER KOYU RENKLİ OLSUN

Antioksidan kapasitesi yüksek beslenmenin de önemine değinen Güngen, "Seçtiğimiz ürün ne kadar koyu renkli olursa antioksidan kapasitesi de o kadar yüksek olur. Koyu meyve özellikle berry grupları, kırmızı biber, ıspanak ve turp iyi birer seçimdir. Öte yandan besinlerle alınan Omega 6 miktarı Omega 3 miktarının en fazla 2-3 katı olmalıdır. Batı tipi beslenmeye karşı ilginin artması ile fast-food tarzı gıdaların tüketiminde artış sonucu Omega 3 - Omega 6 oranı 1.30-1.50 'lere kadar yükseldi. Bu oranı dengelemek için fast-food gıdalardan uzak durmak gerekiyor" diye konuştu.

SİNİR HÜCRELERİNİN OLUŞUMU HER YAŞTA MÜMKÜN

Eskiden nöronal hücrelerin doğumdan sonra yenilenmeyip zamanla azaldığı bilinirken yapılan çalışmalar yeni sinir hücrelerinin her yaşta oluşumunun mümkün olduğunu, hasarlı alanla sağlam alanlar arasında yeni bağlantıların oluşabildiğini gösterdi. Erken medikal tedaviye başlanmasının yanında yeni sinir oluşumunu kolaylaştıran doğru beslenme demansı yavaşlatmada en önemli etken. Sağlıklı bağırsaklar sağlıklı bir beyinin zeminini oluşturuyor. Kişisel vücut fonksiyonuna ve farklılıklarına göre beslenmede bireysel fonksiyonel beslenme tercih edilmelidir.