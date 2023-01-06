Uzun boylu ve iri yüz hatlı olanlar dikkat!

Boyu uzun olduğu için basketbola yönlendirilen, iri ve değişik yüz hatlarına sahip olduğu için sinemada yer edinen kişiler kendilerini şanslı olarak nitelendirirken bir çoğu 'Akromegali' olduğundan habersiz. Erken yaşta ölümlere neden olan hastalık 'devlik hastalığı' olarak da biliniyor.

Kozmetik kaygıların çok arttığı günümüzde, dış görünümümüz bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Bu hastalıklar çoğu zaman en büyük şanssızlığımız olabileceği gibi bazen de yeni kapıların açılmasına neden olabilir. İşte "Akromegali" veya halk arasındaki adıyla "Devlik hastalığı" bunlardan biri. Maurice Tillet kendisindeki değişikliklerin farkına henüz varmamışken fiziki yapısı nedeniyle kendisini güreş minderlerinde bulur. İri vücut yapısı ve korkutucu yüz görünümü ile güreş minderlerinde rakiplerine korku salan Rus asıllı Kanada'lı güreşçi, o günün şartlarında kendisinde var olan akromegali adındaki bir hastalığın aynı zamanda güreşçi olmasında ona ayrıcalık tanıdığını veya kendisinden yüz yıl sonra Shreek adında bir animasyon karakterine ilham kaynağı olacağını bilemezdi. Fakat bu ayrıcalıklı gerçek, onun tedavi edilemediği için ellili yaşlarında hayatını kaybedeceği sonucunu değiştirmeyecekti.

KORKUTUCU VE ÇİRKİN GÖRÜNÜMDE OLANLAR DA VAR

İstanbul Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ömür Günaldı "Akromegali hastalığının ayrıcalıkları nedeniyle bir şekilde pozitif ayrımcılığa istemeyerek maruz kalan insanlar tabiki Maurice Tillet'den ibaret değil. Hipofiz bezinde büyüme hormonu üreten hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve vücuda aşırı derecede büyüme hormonu salgılanmasıyla ortaya çıkan bu hastalık, vücudun anormal büyümesine neden olmaktadır. Bu anormal büyüme uzun dönemde hastalığa yakalanan kişiyi sağlığı açısından olumsuz etkilese de mesleki açıdan olumlu gelişmelere neden olabilmektedir. Büyüme çağı tamamlanmadan bu hastalığa yakalanan çocuk veya gençlerde henüz epifiz kıkırdakları kapanmadığı için aşırı boy uzamasına neden olmakta ve bu çocukların özellikle basketbola yönlendirilmesi nedeniyle "Jigatizm" adı verilen bu hastalıkla basketbol sahalarında çokça karşılaşmaktayız" dedi. Bu hastalığa mensup kişilerin sinema ve dizi sektöründe de çokça yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Ömür Günaldı sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüz kemikleri, burun, alın, çene, diş, ve diğer fiziki özellikleri sebebiyle korkutucu ve çirkin olarak tanımlanan bu insanların çoğunlukla kötü karakterler olarak setlerde boy göstermesine ne demeli? Dövüş ringlerini unutmayalım tabi. İri yarı bu adamların rakip oyunculara kolaylıkla güç yetirebileceğini, ayrıca ürkütücü görünümleri nedeniyle onlara korku salabileceklerini hesap ettikleri aşikar. Daha yüz yıl öncesine kadar bu fiziki görünümün bir hastalıktan kaynaklanabileceğini ne hastaların ne de onları amaçları doğrultusunda kullananların haberlerinin olması mümkün değildi."

TEDAVİSİ BURUN BOŞLUĞUNDAN ENDOSKOPİYLE YAPILIYOR

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ömür Günaldı sözlerini şöyle sürdürdü: "Neyse ki artık durum eskisi gibi değil. Günümüzde insanların kozmetik kaygılarının artması ve sağlık imkanlarının ilerlemesiyle bu hastalık yeni hilkat garibelerini ortaya çıkarmadan tedavi edilmesini sağlamaktadır. Bu hastaları burnunun şeklini düzelttirmek için veya rahat nefes alamadığı için ya da uyku apnesi olduğu için bir kulak burun boğaz uzmanının ofisinin kapısında sıra beklerken bulabilirsiniz. Çene yapısında veya dişlerinde bozulma olduğu için bir çene cerrahı ya da ortodontistin kliniğinde de bulabilirsiniz. Diyabet veya hipertansiyon nedeniyle bir iç hastalıkları veya endokrinoloji uzmanının kapısına gidenler hemen tanınma ihtimalleri yüksek oldukları için şanslı sayılırlar. Ya görme bozukluğu nedeniyle yanlışlıkla katarakt ameliyatı edilenlere ya da ellerinde uyuşma olduğu için bileklerinden ameliyat edilenlere ne demeli? Ne yazık ki bu hastaların pek çoğu, hastalığın beklenen etkileri nedeniyle pek çok farklı bölüm tarafından hastalığın asıl sebebi anlaşılmadan gereksiz tedavilere maruz bırakılmaktadırlar. Oysaki bu hastalık, erken tanınması halinde burun boşlukları kullanılarak endoskopik yolla yapılabilecek küçük bir ameliyatla tamamen tedavi edilebilmektedir. Hem de fiziki değişiklikler henüz ilerlememiş ve kalp, akciğer ve karaciğer gibi iç organlarındaki hasarlar henüz gelişmemişken."

HABER: YASEMİN İLAN