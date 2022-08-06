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06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:00:00

Uzmanlardan 'post Covid sendromu' uyarısı

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KAYSERİ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, "Çoğunlukla Covid-19'un hafif seyrettiğini görüyoruz fakat 'post Covid' dediğimiz durum devam edebiliyor. Bu hastalığı ağır geçiren kişilerde organ tutulmaları, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklar seyrek de olsa görülüyor" dedi.

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, "Çoğunlukla Covid-19'un hafif seyrettiğini görüyoruz fakat 'post Covid' dediğimiz durum devam edebiliyor. Bu hastalığı ağır geçiren kişilerde organ tutulmaları, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklar seyrek de olsa görülüyor" dedi.

Kapalı alanlarda maske takılmasını da öneren ve aşı uyarısı yapan Dr. Ahmet İnal, "Eğer aşı tereddüdü yaşayan insanlar varsa yerli aşımız Turkovac'ı yaptırabilir. Turkovac kaliteli bir aşı. Bu veriler ile de kanıtlandı dolayısıyla Turkovac aşımızı da aşılanma zamanı gelen insanlarımızın yaptırmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde daha çok boğaz ağrısı, ateş ve burun akıntısı gibi etkiler sık görülüyor. Bu bir nevi grip ve benzeri bir sendrom şeklinde görülüyor. Bu hastalık grip ile de karıştırılabiliyor. Bu semptomların 1 haftalık süre içinde azalıp, kaybolduğunu gözlemliyoruz" diye konuştu.

Etiketler : post covid sendromu ahmet inal koronavirüs
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