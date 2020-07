Uzmanlardan kritik uyarı... Bayramda et tüketimine dikkat

Kurban Bayramı'nı sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyenlere önemli tavsiyelerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Halime Pulat Demir, kurban etinin en az 24 saat bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi. Demir, dinlendirilmeden tüketilen etin sindirim problemlerine yol açabileceğini ifade etti.



“EN AZ 24 SAAT BEKLETİLMELİ”



Kurban kesildikten sonra etin 24 saat bekletilmesini ve dinlendirildikten sonra tüketilmesini öneren Demir, “Bekletilmeden yenilen etler sindirim sistemi sorunu yaşanmasına neden olabilir. Bu duruma toplumumuzda pek dikkat edilmiyor ancak en azından bayramın birinci günü et tüketimini öğle öğününe kaydırsınlar. 5-6 saatlik bir dinlenme süresinden sonra tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır. Sabah direkt kavurma ile güne başlanması sindirim sistemini için oldukça rahatsızlık verici olacaktır. Bunun dışında et 6 ay boyunca -2 derecede muhafaza edilebilir. Buzdolabı poşetlerinde porsiyonlara ayırarak, tüketime uygun biçimde buzlukta saklanabilir ”dedi.

KRONİK HASTALIĞI OLANLARA “AŞIRI ET TÜKETMEYİN” UYARISI



Özel hasta gruplarının bayramda beslenme noktasında oldukça dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Demir, “Böbrek, karaciğer, şeker, tansiyon hastaları, kalp ve damar hastalıkları olanlar et ve tatlı tüketimine dikkat etsinler. Özellikle bazı böbrek ve karaciğer hastalıkları için yapılan diyetlerde gram gram protein hesabı yapmamız gerekiyor. Et de protein bakımından oldukça zengin bir kaynak. Dolayısıyla bu hastaların aşırı et tüketmesi hastalıklarının daha ciddi seyretmesine neden olacaktır. Nitekim sağlıklı beslenme kadar fiziksel aktiviteler de önemli. Bayramda tüm uyarılara rağmen yemeyi abartanlar da olacaktır. Bu süreçte en azından günün serin saatlerinde 45-60 dakika yürüyüş yapılmasını öneriyorum” diye konuştu.

“ETİ HAŞLAMA VEYA IZGARA ŞEKLİNDE TÜKETİN”



Kurban etinin pişirme yönteminin doğru seçilmesi konusunda uyaran Demir, “Et tüketiminde miktarlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öğün olarak ise öğle öğününde yenmesi ideal olandır. Bunun yanı sıra tüketilecek etin pişirme yönetimi de önem arz ediyor. Ülkemizde genelde kavurma, kızartma çok kullanılıyor ama bunun yerine haşlama, ızgara ve fırınlama yöntemi özellikle tercih edilmeli. Yenilen et miktarı aynı olsa bile pişirme yöntemi ile birlikte sağlığa yararlı ya da zararlı hale gelebilir. Ayrıca özellikle akşam öğünleri için sebze ya da bakliyat yemekleri tercih edilmeli. Et yemekleriyle birlikte mutlaka salata da tüketilmeli. Pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih edilebilir. Sarma ve dolmalar için de yalnızca pirinç yerine pirinç, bulgur karışımı bir, iç harç kullanılabilir” şeklinde konuştu.

MANGAL YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



“Mangalda kömürleşmiş etler tüketilmesin” diyen Demir, “Mangal ile et arasındaki mesafe yaklaşık 15 santim olmalı. Izgara yapılıyor diye et tüketiminin aşırısına kaçılmasın. Porsiyon tüketimine yine özen gösterilsin. Porsiyon ölçüleri kişiden kişiye değişir ama kadınlar için 90-120 gram arası, erkekler için ise 150-180 gram arası porsiyonlar ayarlanabilir” dedi.

“BAYRAMDA TERCİH SÜTLÜ TATLI OLSUN”



Son olarak tatlı tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Demir, ”Tatlı tüketimi fazla olan bir toplumuz. Bayramda özellikle sütlü tatlıları öneriyoruz. Miktar olarak ise porsiyon ayarlaması yapılmalı. Tatlı tüketimi için günün ikindi saatleri uygundur. Burada dikkat edilmesi gereken yemekten hemen sonra tüketilmemesidir. En fazla bir porsiyon olacak şekilde tatlı tüketimini öneriyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.