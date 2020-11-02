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02 Kasım 2020 Pazartesi 10:34:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 08:02:00

Uzmanlar uyarıyor: Bir çay kaşığı içilmesi bile öldürür

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Sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak Türkiye'de yaşanan ölümler büyük endişeye neden oldu.

Uzmanlar, sahte içki yapımında kullanılan metil alkol, ispirto, anti-freeze sıvıları, fotokopi sıvıları, çözücüler, boya çıkarıcılar, vernik, otomobil cam temizleyicileri, maket uçak yakıtları ve karbüratör temizleyicileri gibi maddelerin hayati fonksiyonları altüst ettiğini belirtiyor. Metil alkol ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, “Metil alkol renksiz, uçucu bir sıvıdır. Aslında sanayide kullanılan kimyasal bir madde. Kendine has bir kokusu vardır ama dışarıdan bakmakla ayırt edilemez. Bir çay kaşığı içilmesi bile ciddi zehirlenmeye neden olabilir” ifadelerini kullandı.

ERKEN FARKETMEK ÖNEMLİ

Tedavi yöntemleri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, “Tedavi destekleyici önlemler ön plandadır. Serum verilir. B1 ve B6 vitamini verilir. Vücut asid yükü artmıştır bu nedenle asidozu düzeltici tedavi yapılır. Metanolün toksik metabolitinin oluşumunu engellemek amacıyla Fomepizol ya da Etanol ile önleyici tedavi yapılır. Diyaliz yapılır. Alımdan hemen sonra mide yıkama yapılırsa yararlı ve aktif kömür tedavisi yararsızdır. Çok erken fark edilip dinamik bir yaklaşım yapmak gerekir yoksa hasta kaybedilir” açıklamasında bulundu.  

Etiketler : sahte içki sahte içki zehirlemesi metil alkol Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu
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