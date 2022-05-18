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18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:00:00

Uzmanlar uyardı: Polen alerjisi olanlar maske ile kendini korumalı

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Baharın gelmesiyle birlikte polen alerjisi ve astım şikâyetleri de artış gösterdi.

Baharın gelmesiyle birlikte polen alerjisi ve astım şikâyetleri de artış gösterdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kabak, alerjisi olup aşırı derece polene maruz kalanları uyardı. Dünyada endemik olarak alerjik olan bazı bölgeler olduğunu bildiren Kabak, "Mart ve nisan aylarında daha da şiddetlenip haziranın sonlarına doğru bitip tekrarlanan bir alerjik versiyon dönemi var. Özellikle gözde yaşarma, burunda kaşıntı, burun ucunda kaşıntı, hapşırık ve burun akıntısı gibi semptomlar görülüyor. Çok şiddetlenirse öksürük gibi semptomlarla da olabilir. Boğazda kaşıntı olabiliyor ya da vücudun herhangi bir yerinde, ellerde, ayaklarda kaşıntı ve kızarıklıklar karşımıza çıkabiliyorlar. Çok ilerlerse ciğerlere indiği takdirde astıma neden olabilir" diye konuştu. Bu dönemde ne yapılması gerektiği ile ilgili bilgi veren Kabak, "Özellikle bu tarz yerlerde çalışan tarlada, tozlu iş yerlerinde ya da mevsimsel işçilerde ya da değişik ortamda bulunan kişiler bu dönemde maske ile kendilerini koruyabilirler. Koruyamayan kişiler semptomları olduğunda muhakkak ilgili branşı hemen muayene olup ilaç da kullanabilirler. Özellikle kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları bir de dermatolojinin ilgilendiği branştır. Üçüne de gidebilirler" diye konuştu.

Etiketler : Polen alerjisi Mehmet Kabak Boğazda kaşıntı
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