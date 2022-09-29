VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ege'de Türkiye'ye karşı sinsi plan!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 3 terörist yakalandı
Türkiye sorusu terletti... ABD'den Yunanistan itirafı!
Teröre 3'lü operasyon! Hainin işbirlikçiler yakalandı
Meteoroloji il il açıkladı! Kuvvetli yağış uyarısı
Az peşinat, düşük faiz uzun vadeli ev fırsatı
Aşk iddialarına dava açtı
Kostümlü kutlama
Festivalde 4 dalda aday
Aileyle birlikte araba da büyüdü
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 29 Eylül
Uzmanlar uyardı: Dünyanın en tehlikeli hayvanı sivrisineklerde artış var
Boyun bölgesindeki şişlikler ihmal edilmemeli
Prostat kanserinde şehir efsaneleri
Aşırı korumacı anne-baba sosyal fobi oluşturuyor
Avusturya ve İsviçre'den düzensiz göçe karşı iş birliği
Uganda'daki Ebola salgını sonrası Tanzanya alarm durumuna geçti
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AB: Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği referandumları tanımıyoruz
ABD'den Ukrayna'ya yönelik 1,1 milyar dolarlık savunma yardımı
Sosyal konutta yeni müjde: Arsa sayısı artacak
Denizli'de 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Başkan Erdoğan: CHP milli güvenlik sorunudur
25 Ekim'de temeli atılacak 5 bin konutun illeri belli oldu
29 Eylül 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 09:00:00

Uzmanlar uyardı: Dünyanın en tehlikeli hayvanı sivrisineklerde artış var

ABONE OL

İSTANBUL Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliğiyle sivrisineklerde de artış olduğunu belirtirken "Türkiye ısındıkça biraz daha tropiklere benzer hastalıklarda, zoonatik hastalıklar yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış oluyor.

İSTANBUL Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliğiyle sivrisineklerde de artış olduğunu belirtirken "Türkiye ısındıkça biraz daha tropiklere benzer hastalıklarda, zoonatik hastalıklar yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış oluyor. Bunun başında dünyanın en tehlikeli hayvanı sivrisineklerde bir artış var. Yılda 1 milyon insan öldüren sivrisinekler sıtma ve benzeri hastalıklara neden oluyor. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni sıtma bölgesi olarak gösteriyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tropikal hastalıklarda artış var. İleride Türkiye daha fazla tropikal hastalık uzmanı yetiştirmek zorunda kalacak. Daha fazla tropikal hastalıklara yönelik poliklinik açmak zorunda kalacak" dedi.

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış beklendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu, "Bununla beraber lyme hastalığına benzer Kırım Kongo gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış bekleniyor. Parazitler, böcekler sıcaklıklar biraz uygun olduğu için daha erken hayata geliyorlar. Daha uzun süre hayatta kalıyorlar. Bunların lavraları daha fazla yaşıyor. Bunlar ormanların yukarılarına doğru hareket edebiliyor. Orman köylüsü ilk defa karşılaşıyor. Kuzey enlemlerindeki insanlar ilk defa karşılaştığı böcekler ve bitkiler var. Bunlara uyum sağlamak da zaman alacak. Batı Nil Virüsü gibi hastalıklar özellikle daha fazla sıkıntılı olmaya başladı. O yüzden ölü kuşlar, onlara temas etmemek, ölü kuşları yiyen kediler ve köpeklerden de insanlara geçen hastalıklar var" diye konuştu.

Etiketler : Dünyanın en tehlikeli hayvanı Batı Nil Virüsü lavralar Prof. Dr. Kadıoğlu
17'nci yıl kutlaması

17'nci yıl kutlaması
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Türkülü fragman

Türkülü fragman
Sosyetik güzelle yakalandı

Sosyetik güzelle yakalandı
Pınar'a görümce takibi

Pınar'a görümce takibi
Sonbahar konserleri

Sonbahar konserleri
Tribute albüm geliyor

Tribute albüm geliyor
35'nci yıl sahnesi

35'nci yıl sahnesi
Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız

Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes