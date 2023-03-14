Uzmanlar uyardı: Depremzedelere unutulmadıklarını göstermeliyiz

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yakup Albayrak depremzedelere yalnız olmadıklarının hissettirilmesi gerektiğini söyledi. Albayrak, "İnsanlarda yas reaksiyonu oluşuyor. Kayıpları olmayanların gündelik hayatları bozuluyor, işleri kayboluyor, evleri yıkılıyor. Yani gündelik aktivitelerde ve gündelik hayatta önemli bir yıkım söz konusu ve bunun da en azından çok kısa vadede hemen normale dönmesi çok mümkün görünmüyor. Normale dönse bile bu depremin psikiyatrik ve psikolojik etkisi çok uzun süre devam edecek" dedi. Albayrak deprem sonrasında depresif bozuklukların arttığının altını çizerek "Bizim uzun bir süre daha oradaki afetzedelerden haberdar olmamız gerekiyor. Onları unutmadığımızı bir şekilde belirtmemiz, onlara karşı çok hassas davranmamız gerekiyor. İnsanların kayıpları çok fazla ve bu insanlar kırılgan olabilirler. Yani bazı normal şeylere de anormal yanıtlar verebilme ihtimalleri var. Buna karşı da bizim toleranslı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Toplumca destek olmalıyız. Yani bizim toplum olarak yapmamız gereken şey onları unutmadığımızı hatırlatmak. Onların yaşamı normale dönünceye kadar da ruhumuzun, kalbimizin onlarla olduğunu bilmelerini hatırlatmak" diye konuştu.

