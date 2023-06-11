Uzmanlar mevsim sıcaklarına karşı uyardı

Aşırı sıcaklardan korunmak ve sağlığımızı korumak için önlemler alınması gerektiğini kaydeden Tunçez, "Düzenli olarak su içmek çok önemlidir. Günde en az 8-10 bardak su tüketmeye özen gösterilmeli ve aşırı alkol ve kafein tüketiminden kaçınılmalıdır çünkü bu dehidrasyona yol açabilir. Özellikle öğle saatlerinde güneşin en yoğun olduğu zamanlarda dışarıda kalmaktan kaçınılmalıdır. Mümkünse, gölgeli ve serin yerlerde bulunmaya çalışılmalıdır. Hafif ve gevşek giysiler giyilmeli, şapka ve güneş gözlüğü takılmalı ve güneş kremi kullanımı unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.