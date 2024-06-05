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05 Haziran 2024 Çarşamba 15:28:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 15:28:00

Uzmanından ucuz güneş gözlüğü uyarısı!

Kaynak: IHA

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Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ataş, ucuz güneş gözlüklerinin göz sağlığını olumsuz etkileyebileceği ve göz hastalıklarına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ataş, "Güneş gözlüğü alırken, bildiğimiz optisyenlerden almak gerekiyor. Rast gele sokak satıcılarından ve bilmediğimiz yerlerden almamak gerekiyor." dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneşin zararlı ışınlarından korunmak isteyen vatandaşlar, güneş gözlüklerine akın etti.

Kavurucu sıcaklarda ve gün ışığında yürümekte zorluk çekenler, güneş gözlüğü alımına yöneldi.

Fakat uzmanlar, sahte güneş gözlüğü kullanımının göz sağlığına olumsuz etkileri konusunda uyarılarda bulundu.

"GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÖZ SAĞLIĞINIZI BOZABİLİR!"

Ucuz güneş gözlüklerinin göze zarar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Ataş, vatandaşları uyardı.

Gözün fazla güneş ışınlarına maruz kalmasının sağlığı olumsuz etkilediğini söyleyen Ataş, sağlıklı kişilerin dahi güneş gözlüğü kullanması gerektiğini ifade etti.

Güneş gözlüklerinde ultraviyole filtresinin olması gerektiğine dikkat çeken Ataş; "Bunların mutlaka TSE belgeli sertifikalı olması ve Avrupa'dan onaylanmış güneş gözlükleri olması çok önemlidir. Mutlaka yüzde 100 ultraviyole filtreli olması gerekiyor. Ultraviyole filtreli değilse, rast gele sokaktan aldığımız güneş gözlükleri yarardan çok zarar getirebiliyor." dedi.

Etiketler : güneş gözlüğü güneş göz sağlığı
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