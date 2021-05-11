Uzmandan 'yanıltıcı negatiflik' uyarısı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs temaslılarına en erken 3 gün sonra PCR testi yapılması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Ümit Savaşçı şunları dile getirdi: "Son dönemlerde PCR testlerinin negatif çıktığı, mutasyonların PCR testinden kaçabildiğine dair bazı iddialar ortaya atıldı. Aslında böyle bir şey yok, en iyi PCR yöntemi bile yüzde 80 tanı koydurur. Ama halkımızda şöyle bir sıkıntı var; evde bir kişi pozitif çıkınca, ilk temas günü bizim için önemli. Testin en erken 3 gün veya ortalama olarak da 5'inci gün alınması gerekiyor. Aile içinde bir kişi pozitif çıkıyor, diğer kişiler aynı gün test yaptırdıkları için de negatif çıkıyor. Aslında yanıltıcı bir negatiflik oluyor. O kişi ertesi gün çıkıp dolaşmaya başlıyor, işine gidiyor, toplu taşıma araçlarını kullanıyor, ev içinde de diğerleri ile temas kurmaya başlıyor. Virüsü fark etmeden yaymış oluyor, kendi hastalığı da başlamış ve ilerlemiş oluyor. 'Negatif çıktım' diye tedavi de almadığı için ilerlemiş bir vaziyette hastaneye başvurmuş oluyor. Testleri en erken 3'üncü günden sonra yaptırmamız gerekiyor, PCR testleri o günden sonra, yani 3'üncü günden sonra anlamlı oluyor."

