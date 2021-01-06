  • BIST
    1511.87
  • Dolar
    7,3378
  • Euro
    9,0168
  • Altın
    451,9450
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selahattin Demirtaş yargılanacak! Kobani iddianamesi kabul edildi
TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı
Amerikan basınının dengesi bozuldu: Canlı yayında Türkiye'nin açıklamasına yer verildi
Dolar 4 ayın en düşük seviyesini gördü, altın tepetaklak oldu!
Amerikan Kongresi, Joe Biden'ın başkanlığını resmen onayladı
"Bu bir kalkışmadır" dedi ve ekledi... Joe Biden'dan sert açıklama!
“Cin şişeden çıktı bir kere”
Beyaz Saray'da istifa dalgası: 3 kişi görevden ayrıldı
Enerji Akdeniz'den akacak Türkiye kilit rolde olacak
Washington'da işler çığırından çıktı: Ölü sayısı artıyor...
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin açıklama
Verilerini Facebook'la paylaşmazsan WhatsApp yok
Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi
ABD'de ortalık savaş alanına döndü! Kongre'yi bastılar
Tuba Ünsal çocuklarıyla sette
Bülent Şakrak türkü okuyacak
Yıldız Tilbe'nin yorgun tarzı
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den dizi açıklaması: 15 yıl daha gideriz
Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu
İrem Derici kırmızı çizgisini açıkladı
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'in aşkıyla yeni şarkılar
Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar
Dişteki sağlık sorunu korona kadar tehlikeli
Ağır sporlar hemoroide neden olabilir
06 Ocak 2021 Çarşamba 23:40:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 15:54:00

Uzmandan 'antikor' uyarısı: Kimse güvende değil

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hastalığı atlatanların vücutlarında antikor oluştuğunu düşündükleri için rehavete kapılmamaları gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Kimse güvende değil, tedbirlere uymak lazım" dedi. Prof. Dr. Özlü, “İnsanlarda büyük çoğunlukta antikor oluşuyor ama bazıları ikinci kez hasta olabiliyor. Bu durumun birçok örneği var. Koronavirüs salgınında hastalığı atlatanların vücutlarında antikor oluştuğunu düşündükleri için rehavete kapılmamaları gerekir. Kimse güvende değil, tedbirlere uymak lazım. Genel itibarıyla kaliteli iyi bir uyku uyumak gerekiyor. Sıvı tüketimi, dengeli ve sağlıklı beslenmek de oldukça önemli. Hareketli bir yaşamınızın olması da bağışıklığı güçlendirir” diye konuştu. 

Etiketler : Tevfik Özlü koronavirüs salgın antikor
Nurgül Yeşilçay ve Burcu Kara'dan sanat emekçilerine 100 biletli destek

Nurgül Yeşilçay ve Burcu Kara'dan sanat emekçilerine 100 biletli destek
Bergüzar Korel'in önceliği doğallık

Bergüzar Korel'in önceliği doğallık
Sagopa Kajmer'den İrem Derici'ye tam not

Sagopa Kajmer'den İrem Derici'ye tam not
Kaan Demirağ ile evlenmeye hazırlanan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar hayalindeki evi yaptırtıyor

Kaan Demirağ ile evlenmeye hazırlanan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar hayalindeki evi yaptırtıyor
Olağan Şüpheliler'in kadrosu tamam

Olağan Şüpheliler'in kadrosu tamam
Kolunda 1 milyon TL taşıyor

Kolunda 1 milyon TL taşıyor
Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sessizleşti

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sessizleşti
Pandemiden yeni bir şarkı

Pandemiden yeni bir şarkı
Hülya Avşar Yaş 19 dizisi seti öncesi kar tatiline çıktı

Hülya Avşar Yaş 19 dizisi seti öncesi kar tatiline çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER