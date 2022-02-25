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25 Şubat 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 10:35:00

Uzman isim açıkladı! Martta maskesiz gezebiliriz

Kaynak: Sabah

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Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelede 'Uzakdoğu modelini' benimsediğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, 'Omicron varyantının hızlı bulaşmasıyla toplumsal bağışıklığa ulaştık diyebiliriz. Martta sadece hastaların maske takacağı süreç başlayabilir.' ifadelerini kullandı.

Maske yasağının Mart ayı itibariyle esnetileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Salgın öncesinde Japonya ve Güney Kore gibi Uzakdoğu ülkelerinde yalnızca hasta olanlar maske takarlardı. Sabah'ın haberine göre, Türkiye'de de buna benzer olarak Mart ayından itibaren hasta olanların maske takacağı bir süreç başlayabilir. Eğer hastalık belirtisi yoksa kronik hastalığı bulunmuyorsa ve 65 yaş üstü değilse maske takma ihtiyacı ortadan kalkabilir" dedi.

INFLUENZADAN DAHA HAFİF GEÇİYOR

Savaşçı, "İngiltere ve ABD örnekleri önümüzde duruyor. Söz konusu ülkelerde birçok Kovid tedbiri esnetildi. Türkiye'de de Omicron'un etkilerini yakından gördük. Aşısızlar yine bu süreçte en büyük sıkıntıyı çekiyor. Yoğun bakımdaki hastaları aşısızlar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.

Gelecek ay günlük vaka sayıları 30 binlere inmeye başlayacak. Şu anda sağlık sistemimizi zorlayan hasta yoğunluğu yok ve Omicron varyantı aşılılar için influenzadan daha hafif geçiyor. Omicron varyantının hızlı bulaşmasıyla toplumsal bağışıklığa ulaştık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

UZAKDOĞU ÜLKELERİ UYGULUYOR

Açık alanlarda maske takılmasının da esnetileceğini belirten Savaşçı, "Çok kalabalık mekânlarda ve toplu taşımada maske kullanımına devam edebiliriz.

Okullarda hastalık belirtileri olan öğrenciler gelmezse eğitim de sekteye uğramadan devam eder. Sınıfların kapatılmasına da gerek kalmayabilir. Salgın öncesinde Japonya ve Güney Kore gibi Uzakdoğu ülkelerinde yalnızca hasta olanlar maske takarlardı.

Türkiye'de de buna benzer olarak Mart ayından itibaren hasta olanların maske takacağı bir süreç başlayabilir. Eğer hastalık belirtisi yoksa kronik hastalığı bulunmuyorsa ve 65 yaş üstü değilse maske takma ihtiyacı ortadan kalkabilir" şeklinde konuştu.

Etiketler : KORONA MASKE MART
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