Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Eylül

BOĞA: ALDIĞI KARARLARLA SEVDİKLERİNİ MUTLU EDECEK

BALIK: İŞ HAYATINA ODAKLANMASI GEREKTİĞİNİ GÖRMELİ

KOVA: HAYALLERİNDEN BİLE DAHA GÜZEL GELİŞMELER KAPIDA

YENGEÇ: UZUN SÜREDİR BEKLEDİĞİ İYİ HABERLER GELİYOR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Maddi konularda yeni şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz bugün. Umulmadık kişilerden alacağınız haberler, projelerinizin nasıl ilerleyeceği hakkında size bilgi verecek. Kalbi boş olanlar yeni bir sevgili adayıyla karşılaşabilir ve haberleşmeler yaşanabilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Hayatınıza dair aldığınız kararlarınızı çok yakınlarınızla paylaşmanız ve onların desteğini almanız sizi çok mutlu ediyor. Eşinizden alacağınız sürpriz bir haber ile birbirinize kenetleneceksiniz. Parasal anlamda giderlerinizin yanında bugün bereketli enerjilerin sizinle birlikte olacağı bir gün.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Kalbi boş olan İkizler burcu bugün yeni tanışmalar ve karşılaşmalar yaşayabilir . İş hayatınızda kadınlardan gelecek yardımlarla birlikte pek çok belirsiz konunun çözümleneceği bir süreçten geçiyorsunuz. Sevdiğiniz kişi ile gerginlikleri sürdürmek yerine birbirinize küçük hediyeler almanız günün enerjisini değiştirecektir.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Geçtiğimiz ayları düşünerek, kırılan hayal kırıklıklarınızı hatırlamanız sadece içe çekilmenize sebebiyet verecek. Umutlarınız ve ideallerinizle ilgili sürpriz haberler içinizi ferahlatacak. Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınızdan size destekler var, onların kıymetini bilmelisiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Hayalini kurduğunuz plan ve projeleriniz hakkında şahane haberler alacaksınız. Uzunca süredir size ilgisi olan bir arkadaşınızın evlilik niyetinde olduğunu anlayabileceğiniz sürpriz gelişmeler kapıda. Belki siz de uzunca zamandır kendisine hayran olmuş olabilirsiniz. Hayallerinize odaklanmalısınız, bugün önümüzdeki süreçte hayatınıza girecek güzelliğin pek çok eş zamanlığını yaşayabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Parlayacağınız yeni projeler gündeminizde olabilir. Geçtiğimiz aylarda yaşadığınız zorluklar geride kalmak üzere. Sağlığınız gittikçe iyiye gidiyor. Sevdiğiniz kişi ile görüşmeleriniz sizi eskisinden de iyi hissettirecek. Önümüzdeki günlerde arkadaşlığınızı toparlamanız mümkün görünmektedir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Çevrenizdeki pek çok kişi tarafından beğenilme ve takdir edilmeyle karşılaşacaksınız. Önemli bir eğitim alıyorsanız ve sınavlara hazırlanıyorsanız, sınav sonuçlarınız olumlu sonuçlanacak. Çevrenize verdiğiniz tepkilerde empati yapabilirseniz, pek çok kişinin gönlünü alıp, dostlarınızdan da destek almış olabilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

İkili ilişkilerinizde kendinizi çok net ifade edebilirsiniz. Evliliğinizde eşinize vereceğiniz değer takdir edilecek cinsten. Kalbi boş olan Akrep burçları tesadüf karşılaşmalara hazırlık yapabilir. Belki de bu kişi uzunca zamandır hayalini kurduğunuz kişidir, kim bilir. Gün içerisinde dua etmek ve yardım etmek size kat ve kat iyi enerjilerle geri dönecek.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İş hayatınızdaki dengesizliğin verdiği sıkıntıları dert ediyor olabilirsiniz. Aile bireylerinizden alacağınız desteğe çok ihtiyacınız bulunuyor. Çocuklarınızın sorumluluğu için eşinizden destek isteyebilirsiniz. Önemli bir rahatsızlığınız bulunuyorsa bugun biraz ağrılarınız artabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün sevdiğiniz kişi ile yaşayacağınız güzellikler sizi derinden iyi hissettirecek. Kalbi boş olan kişiler iş yeri bağlantıları veya üniversiteden karşılarına çıkabilecek eş adaylarına karşı kalbini açabilir. Çocuklarınızdan yana mutlu olacağınız güzel gelişmeler hanenizin içinde görülüyor.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Kalabalık ortamlarda bulunan kişilerden alacağınız haberlerle güne başlayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile aranızı açmak isteyenlere karşı ailenizdeki büyüklerden yardım almanız problemlerinizi çözümleyebilir. Parasal anlamdaki dengesizlik ve belirsizlikler bugün itibariyle çözümlenmeye başlayacak.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Küstüğünüz kişilerden gelecek haberlerle birlikte sevinç yaşayacaksınız. Maddi anlamdaki kazançlarınız çevrenizdeki pek çok kişi tarafından kıskanılıyor olabilir. Kendi iş hayatınıza odaklanarak, kariyerinizi geliştirmeli ve karşınıza çıkan şans ve fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.