Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 20 Kasım

BOĞA: BİRİKİM VE YATIRIMLARLA İLGİLENECEĞİ BİR HAFTA OLACAK

AKREP: SAĞLIĞINA DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEM

KOVA: KENDİNE YENİ HOBİLER EDİNMESİ SÖZ KONUSU OLABİLİR

OĞLAK: EV İLE İŞ HAYATI ARASINDA GELGİTLİ DURUMLAR SÖZKONUSU

KOÇ BURCU

Koç burçları için bugün özellikle ay Terazi burcunda transit ederken kiron ile karşıt açıda ilişkilerde yara alma durumlarını anlatabilir. Aynı zamanda uzakta olan insanlar, ilişkiler ve iletişim halinde olma isteği de devam etmektedir. Aynı zamanda bu dönem yakın çevre, kardeşler, akraba alanında iletişim sorunları da devam etmektedir.

BOĞA BURCU

Boğa burçları için bu dönem özellikle iş hayatı alanında ay kiron karşıtlığı olduğundan dolayı bu alanda olan ilişkiler de duygusal yaralanma ve travmalar olabilir. Aynı zamanda bu dönem ortaklaşa parasal ve maddi alanda gelirler de artışlar yaşanabilir. Kendi düşünce ve fikirlerinizi bu dönem daha güçlü bir biçimde savunabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bu dönem özellikle ay kiron karşıtlığında aşk hayatında duygusal travmalar yaşanabilir. Aynı zamanda ilişkiler, evlilik, ortaklık alanında iletişim ve ilişkiler de artışlar yaşanabilir. Ancak bu dönemde agresif tutum ve davranışlardan uzak durmak iyi olacaktır.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bu dönem özellikle ev ve aile hayatında ay kiron karşıtlığında duygusal travmalar yaşanabilir. Aynı zamanda bu dönem iş hayatı ve gündelik hayatta iletişim ve ilişkilerde artışlar yaşanabilir. Duygusal açıdan huzursuzluklar yorucu olabilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bu dönem özellikle ay kiron karşıtlığında yakın çevre kardeşler alanında duygusal travmalar yaşanabilir. Bu dönem aşk hayatında iletişim, ilişkilerde güzel olaylar beklenebilir. Spekülatif alanlardan ya da şans oyunlarından kazançlar da elde etmek mümkün olabilir. Ancak sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında ilişkilere dikkat edilmelidir.

BAŞAK BURCU

Başak burçları için bu dönem özellikle ay kiron karşıtlığında parasal alanda duygusal travmalar yaşanabilir. Bu dönemde ev ve aile hayatı alanında iletişim ve ilişkilerde artışlar olabilir. Kariyer hayatında ilişkilerde iletişim sorunlarına dikkat edilmelidir.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları için bu dönem özellikle ay kiron karşıtlığında ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarda duygusal travmalar yaşanabilir. Yakın çevre, kardeşler alanında iletişim ve ilişkilerde artışlar devam edebilir. Uzaktaki olan İnsanlarla iletişim sorunları yorucu almaya devam edebilir.

AKREP BURCU

Akrep burçları bu dönem özellikle Ay kiron karşıtlığı altında ruhsal anlamda travmalar yaşayabilirler. Aynı zamanda bu dönem parasal ve maddi anlamda gelir artışları sevindirici olabilir. Ancak ortaklaşa elde edilen parasal ve maddi konularda sorunlar devam edebilir. Yakın çevre, kardeşlerden destekler önemli olacaktır.

YAY BURCU

Yay burcu için bu dönem özellikle ay kiron karşıtlığında sosyal alanlar ve arkadaş alanlarında duygusal yaralanmalar meydana gelebilir. Aynı zamanda bu dönem genel anlamda şansın da artacağı bir dönemi anlatabilir. Ruhsal alanda sıkıntılar bu dönem azalmaya başlamaktadır ancak ilişkiler ve evlilik ortaklıklar alanında iletişim sorunlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bu dönem özellikle ay kiron karşıtlığında kariyer alanında duygusal yaralanmalar zorlayıcı olabilir. Sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında işler normale dönmeye başlamakta ve buradan gelen destekler sayesinde güç kazanmaya devam etmektesiniz. Ancak özellikle sağlık alanında kaza ve yaralanmalara karşı dikkatli olunmalıdır.

KOVA BURCU

Kova burcu için bu dönem özellikle ay kiron karşıtlığında düşünce ve fikirler açısından duygusal travmalar yaşanabilir. Aynı zamanda sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında hem iletişim açısından hem ilişkilerin arttığı bir dönemi gösterebilir. Aşk hayatı açısından ise iletişim sorunları nedeni ile zor dönem devam etmektedir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bu dönem özellikle ortaklaşa maddi konularda Ay kiron karşıtlığında duygusal sorunlar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda ev ve aile hayatında iletişim sorunları yorucu olmaya devam edebilir. En şanslı alanınız da kariyer hayatı olduğundan dolayı bu alanda ilerleme ve basamak atlamak mümkün olabilir.