Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 16 Ekim

Koç burcu



Ev hayatı ve iş hayatı alanında gidip Geldiğiniz bir gün sizleri bekliyor olacak. gün genelinde oldukça yoğun bir tempo içerisinde olacaksınız. Hem evdeki sorumluluklar sizlere yansıma yapabilir hem de iş hayatındaki sorumluluklar bugün biraz sizi yorabilir. Nereye yetişeceğinizi şaşırdınız bir gün diyebilirim. Emlak alım satım gibi konularınız varsa bugün bu konular üzerine yoğun bir gün sizleri bekliyor olacak. Belki ev tadilatı belki taşınma gibi bir durum da gündeme gelebilir. Bir yandan bunları yetişirken bir yandan da iş hayatında cesaretiniz motivasyonunuz ve hazırlığını sayesinde birçok işin üzerinden rahatlıkla gelmiş olacaksınız.

Boğa burcu

İletişimin ön plana çıktığı kendinizi oldukça güzel bir şekilde etrafınızda anlattığınız muhteşem bir gün sizleri bekliyor. Sizler için Oldukça hızlı bir gün olacak ki adeta oradan oraya kısa mesafeli yolculuklarda koşuşturma içerisinde olacaksınız. Fakat bu koşuşturmalar içerisinde de oldukça güzel enerjilerle karşı karşıya kaldığınız bir gün diyebilirim. bugün yakın çevre eş dost Kardeşler yakın akrabalarla olan ilişkilerinizde Geleceğe yönelik konuşmalar yapabilir Ayrıca bir yandan da kim nerede Ne yapıyor sohbetleri içerisinde olabilirsiniz. Kısacası bugün daha az yemek yiyecek ama daha çok konuşacaksınız. Fakat bu konuşmaların sonucunda da şansı fırsatlar yakalayacaksınız.

İkizler burcu

Finansal anlamda destekler bulduğunuz ve maddi konularda beklediğiniz paralarını size geldiği bir gün diyebilirim. Bugün para sizi seviyor maddi anlamda her türlü fırsat ayağınıza gelecek diyebilirim. Beklediğiniz uzun zamandır almakta zorlandığınız hangi finansal konu varsa bugün üzerinden rahatlıkla geleceksiniz. Ayrıca bugün işinizin dışında başka iş fırsatları da karşınıza çıkabilir ve gelinliğinizin üzerine yeni gelirler ekleyebilirsiniz. Gün genelinde alım satım işleri miras nafaka gibi durumlar ortaklaşa kazançlar konusunda sizleri destekleyen bir gün olabilir.

Yengeç burcu

Bugün kişisel önceliklerinizi önem vermiş olduğunuz bir gün olacak. Hem kendimize çeki düzen vermek isteyeceksiniz, hem de öncelikleriniz konusunda birtakım kararlar alacaksınız. Geleceğe yönelik yeni düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Kariyeriniz Aşk hayatınız ve yaşam alanınız hakkında bir takım değişiklikler yapmak istediğinizde bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün yeni iş anlaşmaları yapmak. Bir yandan bunu keyfini çıkararak bir yandan da kendinize zaman ayırmak istediğiniz Bir gün olabilir.

Aslan burcu

İç dünyanızda onarım yaptığınız bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün biraz dış dünyadan uzaklaşmak kendimize yalnız kalmak ve ben ne istiyorum demek isteyebilirsin. Rüyalar dualara odaklanmak isteyebilir ve maneviyatı ön plana çıkartmak istediğiniz bir gün olacak. Bir yandan da etrafınızı gözlenmek diyeceksiniz kimler yanınızda kimler değil bunları ayırt edeceksiniz. Belki de hayatımızdaki çürük meyvelerden aradığınız bir gün olacak.

Başak burcu

Topluluk önünde kendinizi ifade ettiğiniz muhteşem bir gün sizleri bekliyor. Bugün girdiğiniz her ortamda destekleri üzerinizde hissedeceksiniz. Yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar kurabilir, bugün daha çok sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Toplumun yararına bir de bu adımları atmak belki de bir hayvan dostumuza yardım etmek bugün bizi daha çok mutlu edebilir. Ayrıca çalışma arkadaşları ve iş arkadaşlarından da destekler alıp kendimizi toplum önünde çok daha iyi bir şekilde gösterdiğimiz işinizi ve kariyerinizi tanıttığımız harika bir gün diyebilirim.

Terazi burcu

Kariyer konusunda ön plana çıktığınız profesyonel anlamda iş alanında muhteşem adımları attığınız sorumluluklarınızı bildiğimiz ve en iyi şekilde yerine getirdiğiniz bir gün diyebilirim. Bugün çalıştığınız kişilerden çok güzel destekler alabilir kendinizi güzel bir şekilde ifade edebilir ve iş alanında başarı üstüne başarı yakalayabilirsiniz. Ayrıca baba ve baba tarafından akrabalarla olay ilişkilerinizde de güzel enerjilerin sizleri bulduğu bir gün diyebilirim. Akşam saatleri baba tarafından beklenmeyen bir misafir gelebilir ve sizleri mutlu edebilir.

Akrep burcu

Macera dolu bir gün sizleri bekliyor olacak bugün yerinizde durmak istemeyecek ve her yeri keşfetmek isteyeceksiniz. Belki biraz doğada yürüyüş yapmak bugün sizleri zihinsel anlamda rahatlatabilir. Ayrıca bugün uzaktaki sevdiklerinizle iletişimsel anlamda sohbetlerin ön plana çıktığı da bir gün olacak. Uzun zamandır konuşmadığınız sevdiklerinizle konuşabilir telefon ve mesajlaşmalar ile Hoş Sohbetler içerisinde olabilirsiniz. Yine ticari girişimler açısından ve uluslararası işler açısından da sizleri destek veya muhteşem bir gün diyebilirim.

Yay burcu

Gelir ve giderlerimizi analiz ettiğiniz bir gün sizler ile olacak. Gelecek olan finansal destekler ve ödenecek olan borçlar, krediler ne varsa hepsini bugün masaya yatırmak isteyebilirsiniz. Bugün paranızın gidişini muhasebe ettiğiniz bir gün olacak. Belki de uzun zamandır gereksiz harcamalar içerisindeyseniz bugün bunları analiz edeceksiniz. Ayrıca gün içerisinde hiç beklemediğiniz yerlerden maddi destekler de yüzünüzü güldürebilir. Anne ya da baba tarafından beklemiş olduğunuz bir miras olayı ya da bir yerin satışı varsa bugün bu konularda daha güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Oğlak burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri, evlilikte alakalı konular, ortaklaşa işler konularının gündemine geldiği bir gün sizleri bekliyor olacak. Evli iseniz eşinizin ailesi ile ilgili sorumlulukların ön plana çıktığı bir gün olacak. Belki de bugün eşinizin ailesini ağırlamak misafir etmek ve hoş sohbetler içerisinde bulunmak isteyebilirsiniz. Partneriniz varsa bugün ilişkiniz daha ciddi boyutlara taşınabilir partnerinizin yakınları ve ailesinden birisi ile tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz. Çalışma ve iş hayatında ortaklaşa iş projelerinden gelecek olan desteklerde bugün sizlerin yüzünü güldürebilir.

Kova burcu

Uzun zamandır kendinize ihmal yalanları söylemiş olduğunuz herhangi bir sağlık sorununuz varsa bugün hepsine masayı yatırıyor olacaksınız. Kendinizin ya da ebeveynlerinizin sürekli ertelemiş olduğunuz daha sonra yaparım dediğiniz sağlık sorunları ile ilgili her türlü konuyu bugün çözümü ulaştırmış olacaksınız. Ayrıca gün içerisinde çalışma hayatında da yarım bırakmış olduğunuz her türlü işi tamamlamış olduğunuz bir gün olacak. Bugün etrafınızdaki hayvanlarla aranızda duygusal bir bağın da ortaya çıktığı bir gün olacak. Belki bir kedinin yaklaşımı belki bir köpeğin sevgisi bugün sizleri mutlu edebilir ve aranızdan duygusal bir bağ oluşturabilir.

Balık burcu

Sosyalleştiğiniz her alanda sanatsal yeteneklerinizi ortaya koyduğunuz bir gün olacak. Bugün hem kendinize hem de etrafımızdaki herkesi eğlendirecek ve mutlu edeceksiniz. Yaratıcı yetenekleriniz sayesinde etrafımızda Neşe ile dolu olacak. Aşk ve ilişkiler açısından da oldukça güzel bir gün diyebilirim. Ayrıca çocuklarınız varsa bugün çocuklarınız da eğlenceli aktiviteler içerisinde olabilirsiniz. Sizler için oldukça keyif verici bir gün diyebilirim bugünün tadını çıkartın hem eğlenin hem de eğlendirin.