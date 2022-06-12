Uzamış kovid'in etkilerini ozon tedavisi yok ediyor

Bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra pek çok hastalığın tedavisine de katkı sağlayan ozon terapisi, yüzyıldan fazla bir süredir kullanılıyor. Prof. Dr. Gülten Karaca, "Enfekte yaralar, dolaşım bozuklukları, viral hastalıklar, romatizma /artrit ile uzamış Kovid sendromu tedavisinde destek yöntem olarak uygulanan ozon gazı, bilinen en güçlü antioksidan olma özelliği taşıyor. Ozon terapisi, Kovid-19 geçiren bazı kişilerde devam eden yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi şikayetlerin giderilmesinde ve genel performansın düzelmesinde büyük fayda sağlıyor. Ozon terapisinin mutlaka "Ozon Uygulama Sertifikası" olan uzman hekimler tarafından uygulanması gerekiyor" dedi.

