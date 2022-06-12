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12 Haziran 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 07:30:00

Uzamış kovid'in etkilerini ozon tedavisi yok ediyor

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Bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra pek çok hastalığın tedavisine de katkı sağlayan ozon terapisi, yüzyıldan fazla bir süredir kullanılıyor.

Bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra pek çok hastalığın tedavisine de katkı sağlayan ozon terapisi, yüzyıldan fazla bir süredir kullanılıyor. Prof. Dr. Gülten Karaca, "Enfekte yaralar, dolaşım bozuklukları, viral hastalıklar, romatizma /artrit ile uzamış Kovid sendromu tedavisinde destek yöntem olarak uygulanan ozon gazı, bilinen en güçlü antioksidan olma özelliği taşıyor. Ozon terapisi, Kovid-19 geçiren bazı kişilerde devam eden yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi şikayetlerin giderilmesinde ve genel performansın düzelmesinde büyük fayda sağlıyor. Ozon terapisinin mutlaka "Ozon Uygulama Sertifikası" olan uzman hekimler tarafından uygulanması gerekiyor" dedi.

Etiketler : Prof. Dr. Gülten Karaca ozon terapisi nefes darlığı göğüs ağrısı
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