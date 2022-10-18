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18 Ekim 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 07:30:00

Uzamış Kovid Sendromu en çok kalbi etkiliyor

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Kovid-19 hastalığını yakalanmış kişiler hayatlarının devam eden sürecinde 'Uzamış Kovid Sendromu' ile karşı karşıya kalıyor. Uzamış Kovid Sendromu'ndan etkilenen sistemlerin başında kalp-damar, solunum, beyin, sinir ve hareket sistemleri geliyor.

Kovid-19 hastalığını yakalanmış kişiler hayatlarının devam eden sürecinde 'Uzamış Kovid Sendromu' ile karşı karşıya kalıyor. Uzamış Kovid Sendromu'ndan etkilenen sistemlerin başında kalp-damar, solunum, beyin, sinir ve hareket sistemleri geliyor. Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Kovid-19 geçirdikten 12 hafta sonra hâlâ devam eden ve alternatif bir tanı ile ilişkilendirilemeyen şikâyetlerin Uzamış Kovid Sendromu olarak adlandırıldığını hatırlattı. Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Kovid-19'un tat ve koku duyusunun kaybının yanı sıra baş ağrısı, baş dönmesi, denge bozukluğu, bilinç değişiklikleri, nöbet, inme, nöropati, ensefalit gibi bir takım hastalıklara neden olabildiğini de hatırlatarak "Hastalık atlatıldıktan sonra ise kişinin beyin aktivitesini eskiye göre daha yavaşmış gibi hissettiği, algısının yavaşladığı, tüm zihinsel faaliyetlerinde tam anlamlandıramadığı farklılıkların olduğu belirtilmektedir. Hastalar Kovid-19 sonrası geçmeyen kas ve eklem ağrıları yaşayabilmektedir. Uzamış Kovid Sendromu'nda daha önceden var olan şikâyetler yeniden ortaya çıkabildiği gibi daha önce hiç yaşanmamış bulgular da görülebilmektedir. Genel kondisyonun düşmesi, egzersiz intoleransı, miyozit, kas içinde doku harabiyetleri ve kaslarda güç ve kitle azalması gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Hastalık atlatıldıktan sonra aniden başlayan yorgunluk, eklem ve kas ağrıları, günlük performansının düşmesi gibi şikâyetlerin başka nedene bağlı olmadan ortaya çıkması bize Uzamış Kovid Sendromu'nu düşündürmektedir. Kovid-19 hastalığı geçiren kişilerin hastanelerde Covid-19 hastalarının takibinin yapıldığı polikliniğe başvurması, ileriki dönemde sağlık problemleri ile karşılaşmaması için büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Uzamış Kovid Sendromu kalp Covid-19 hastaları
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