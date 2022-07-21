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21 Temmuz 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 08:00:00

Uyuzun bulaşma süresi 15 dakika

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Pandemi sürecinde yaygınlaşan uyuz hastalığı vakaları arttı

Pandemi sürecinde yaygınlaşan uyuz hastalığı vakaları arttı. Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, "Uyuz hastalığının tüm insanlarda görülme imkânı vardır. Uyuz hastalığı, bulaş yoluyla yayılan bir hastalık türüdür. Yani parazitin bir insandan öbür bireye geçmesi durumu 15 ila 30 dakika arasında yakın temasla gerçekleşebilir. Uyuz hastalığı, bireyin yaşam kalitesini derinden etkiler, yoğun kaşıntı oluşturur. Spesifik olarak gece saatlerinde dayanılmaz bir kaşıntı hissedilir ve temelde bu bir halk sağlığı sorunudur çünkü diğer insanlara da bulaşır. Öteki insanlara da bulaştığından dolayı uyuz hastalığına yakalanan bireylerin sayısı demografik olarak yoğunluktadır" dedi.

KORUNMAK İÇİN 5 TAVSİYE

Uyuz hastalığından korunma aşamasında hijyen oldukça anahtar bir noktadır. İnsanlar kolektif halde yer aldıkları alanlarda, özellikle toplu taşımalarda hijyene çok dikkat etmelilerdir.

Birey kendi öz bakımına ve temizliğine özen göstermelidir.

Bireysel korunma odağından birey, uyuz hastalığına yakalandığından şüphelendiği kişilerle temastan kaçınmalıdır.

Kişisel eşyalar hiçbir şekilde başka insanlarla ortak kullanılmamalıdır.

Araba, iş yeri, ev gibi kolektif kullanım alanlarının temiz tutulması elzemdir.

Etiketler : Uyuzun bulaşma süresi 15 dakika uyuz bulaşma
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