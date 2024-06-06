Uyuz vakalarında artış

"Yakın temasın olduğu her ortamda bir risk var" diyen Engin "Önceden uyuz tanısı almış hasta, sonrasında ilacı defalarca kullanıyor, bazen kendisi de alıp kullanıyor. İlaç da deride irritaston, egzamaya neden olabiliyor, bu uyuzla çok karıştırılabiliyor" diye uyardı.