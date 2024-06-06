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06 Haziran 2024 Perşembe 07:20:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 07:20:00

Uyuz vakalarında artış

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Engin, "2-3 aydır tekrar bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Günlük poliklinikte sık sık görmeye başladık. Tedavi olmuş, tekrar vaka alevlenmiş şekilde çok gelen hastamız var. Şu dönemde bir artış var" dedi.

"Yakın temasın olduğu her ortamda bir risk var" diyen Engin "Önceden uyuz tanısı almış hasta, sonrasında ilacı defalarca kullanıyor, bazen kendisi de alıp kullanıyor. İlaç da deride irritaston, egzamaya neden olabiliyor, bu uyuzla çok karıştırılabiliyor" diye uyardı.

Etiketler : uyuz vaka salgın
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