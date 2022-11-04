Uykusuzluk ve aşırı yeme isteği kronik stres belirtisi

Kronik stresin her bireyde görülebileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Deniz Oğur Yiğit, "Kronik stres, kişiden kişiye farklılık gösteren bir takım psikosomatik belirtilerle kendini gösterebilir. Uykusuzluk veya çok uyuma, iştahın azalması veya tıkanırcasına yemek yeme davranışı, baş ağrıları, sindirim problemleri, halsizlik, çarpıntı gibi birçok belirtiyle ortaya çıkabilir. Kişilerin kronik strese bağlı bu belirtilerle baş etme becerileri, stresin şiddeti ve yoğunluğuna veya kişinin aldığı sosyal desteğe göre zayıf veya güçlü olabilir. Günlük hayattaki işlevsellikte de ciddi bozulmalar görülmeye başlayabilir" dedi. Yiğit "Kişinin tepkilerini gözlemlemesi ve değerlendirmesi önemlidir. Öz eleştiri kesinlikle yapılmalı fakat şefkat temelinde olmalıdır. Kişi icra ettiği şeyleri geliştirmeli ve gelişimi gözlemleyip değerlendirmelidir. İyi beslenmeli ve spor yapmalıdır. Bunlar bir süre size yardımcı olabilecek küçük önerilerdir. Fakat kronik streste işlevsellik de bozulmuşsa bir uzmanın desteği mutlaka sürece eklenmelidir" diye konuştu.