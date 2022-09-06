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06 Eylül 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 07:30:00

Uykusuzluk solunum bozukluklarını artırıyor

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Tatil dönüşlerinin ardından bireyler, çoğu zaman uyku bozuklukları ile karşı karşıya kalabiliyor.

Tatil dönüşlerinin ardından bireyler, çoğu zaman uyku bozuklukları ile karşı karşıya kalabiliyor. Uyku düzeninde yaşanan sorunların iş ve trafik kazalarına yol açabildiğini belirten uzmanlar, uykudaki solunum bozukluklarını ise yüzde 120 oranında artırdığına dikkat çekti. Özellikle, tatil dönüşü bozulan uyku düzenini tekrar kazanmak için her sabah aynı saatte uyanmaya dikkat etmek önem taşıyor. Uzmanlar, uyumadan birkaç saat önce yemek yemenin ve kafein tüketiminin bırakılması gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, uyku ortamının düzenlenmesinin ve gün içerisinde yapılacak egzersizlerin de uykuya dalmayı kolaylaştıracağını ifade ediyor.

Etiketler : UYKUSUZLUK SOLUNUM BOZUKLUKLARINI ARTIRIYOR uyku bozuklukları Uyku düzeni
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