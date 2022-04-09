VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Johnson: Rusya'ya yönelik yaptırımları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz
Uykusuzluk kalp krizi riskini artırıyor
Ukrayna ve Rusya arasında 3'üncü esir değişimi
Askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 şehit
ABD'de Kovid-19 can kaybı 985 bini aştı
Başkan Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım
Türkiye'de 6 bin 986 yeni vaka tespit edildi
İran: Nükleer görüşmelerde tek bir geri adım dahi atmayacağız
Bakan Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama
Başkan Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi
Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
Malatya'da korkutan sarsıntı
İspanya'da en iyi dizi seçildi
Birbirlerini sildiler
86 yaşında piyano kursuna başladı
Yılın ilk ‘ters laleleri' açtı koparana 70 bin lira ceza
Kahve satarak Türkiye'yi geziyorlar
Bu bakkalda para geçmiyor gelen kimse boş çevrilmiyor
Emektar dostlara vefa yuvası: Emekli Hayvanlar Çiftliği
Snapchat işaret dilini öğretecek
Kendini stüdyoya kapattı
Hediye yerine bağış istedi
‘Aman'lı tekli
İnşallah kazanırız
09 Nisan 2022 Cumartesi 22:50:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 22:50:00

Uykusuzluk kalp krizi riskini artırıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Bilim insanları, kalp hastalarında görülen uykusuzluk sorununun kalp krizi riskini yüzde 16 artırdığını tespit etti. Uzmanlar, uykusuzluk sorununun tedavi edilmesinin kalp krizi riskini azaltacağını söylüyor.

UPI internet sitesinin haberine göre, bilim insanları, kalp rahatsızlıkları bulunan 1068 kalp hastasının verilerini yaklaşık 4 yıl boyunca inceledi.

Bilim insanları, uykusuzluk sorunu bulunan hastalarda, uykusuzluk sorunu bulunmayanlara göre, yüzde 16 oranında daha fazla kalp krizi görüldüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılardan Lars Frojd, uyku sorunlarının kalp hastalarında tekrar eden kalp rahatsızlıklarını tetiklediğini ifade etti.

"UYKU SORUNU TEDAVİ EDİLİRSE KALP KRİZİ GÖRÜLMEZ"

Frojd, gözlem grubundaki kişilerde uyku sorununun tedavi edilmesi halinde ise bu kişilerde kalp krizi görülmeyeceğini ileri sürdü.

Araştırmada, kalp hastalarında sigara ve hareketsiz yaşam tarzının ardından uykusuzluk en büyük 3. tetikleyici risk faktörü olarak öne çıktı.

Uzmanlar, özellikle kalp hastalarında uykusuzluk problemlerinin erken dönemlerde tespit edilmesi ve tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

Araştırmanın sonuçları Sleep Advances dergisinde yayımlandı.

Etiketler : kalp krizi Bilim insanları Sleep Advances
Mali'nin hedef kitlesi z kuşağı

Mali'nin hedef kitlesi z kuşağı
O şarkıyı bir daha okumadım

O şarkıyı bir daha okumadım
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Ünlü yönetmen İstanbul'da

Ünlü yönetmen İstanbul'da
Güzellik işine girdi

Güzellik işine girdi
Bayramda sahnedeler

Bayramda sahnedeler
Gelinlik giydi

Gelinlik giydi
Eşi refakatçi

Eşi refakatçi
Ayak damarına stend takıldı

Ayak damarına stend takıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER