Uykusuzluk ile sigara erken ölüm getiriyor

Finlandiya'da yapılan araştırmada, gece geç uyuyan insanların daha erken öldüğü ancak ölüm nedeninin uyku saatlerinden ziyade sigara ve alkol tüketiminden kaynaklanabileceği ortaya çıktı. Gece aktif olan insanların, gündüz aktif olanlara kıyasla daha erken öldüğü ancak bu durumun sigara ve alkol tüketimiyle ilgili olduğu görülen araştırmada, geç uyuyanların daha çok sigara ve alkol tükettiği tespit edildi.