Uykusuz ve aç kalmak migren ataklarını artırıyor

Migreni olan hastanın uyku düzeninin olması ve düzenli beslenmesi çok önemlidir. Migrenin, ömür boyu süren ataklar halinde seyreden bir hastalık olarak bilindiğini belirten Prof. Dr. Ebru Kolsal, "Atakların sıklığına göre devamlı ilaç tedavisi uygulanabileceği gibi sadece atak dönemlerinde de ilaç kullanılabiliyor. Esas olan hayat şartlarını düzenlemek ve atakların gelişini önlemek. Özellikle uykusuz ve aç kalmak atakları artırmaktadır. Migreni olan hastanın uyku düzeninin olması ve düzenli beslenmesi çok önemlidir. Bunun yanı sıra beslenmede seçilecek gıdalar, atakları engelleme konusunda büyük önem taşıyor. Özellikle katkı maddeleri içeren hazır gıdalar; çikolata, aşırı çay tüketimi, kahve ve mayalı içeceklerin tüketilmesi atakları sıklaştırmaktadır. Migren tanısı olan hastaların, atakları tetikleyen gıdaları tespit ederek bunlardan uzaklaşması, devamlı ilaç kullanımı gereksinimini ortadan kaldıracaktır" şeklinde konuştu.

