VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uykusuz ve aç kalmak migren ataklarını artırıyor
Jinekolojik kanserde doğru bilinen 6 yanlış
Kral 3. Charles'ın yemin törenindeki el hareketi ve mimikleri ülkede gündem oldu
Miçotakis'ten geri adım: Umutla Başkan Erdoğan'ın yolunu gözlüyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu
Sosyal konut projesinde detaylar belli oluyor... Başkan Erdoğan açıklayacak
Bahçeli: CHP'nin HDP geri adımı stratejiktir
Çin devinden Türkiye hamlesi
Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'da ikinci yarışı altıncı tamamladı
Pakistan'da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle ulusal yas ilan edildi
Barış Pınarı bölgesinde yeni eğitim-öğretim yılında 49 bin öğrenci ders başı yaptı
Dünyanın gözü bu noktada! Türkiye'ye bağlanacak
Metrobüs kazazedeleri İBB'den manevi tazminat isteyebilir
Türkiye'yi kışkırtıp Avrupa'ya sığındılar
Kendine has takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya, yeni yılı 2015'e girdi
11 Eylül'ün 21. yılında terör saldırılarının aydınlatılmasına yönelik davalar sürüyor
Zaporijya Nükleer Santrali'nin üretim faaliyetleri tümüyle durduruldu
Navlun fiyatları, tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesiyle bu yıl yüzde 50'den fazla düştü
Visa, ABD'deki silah mağazalarındaki satışlar için "yeni ticari kod" uygulayacak
Dünkü yarışta kaza geçiren Bahattin Sofuoğlu'nun kolunda kırık tespit edildi
Bakan Dönmez: Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız
Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
Demokrasinin unutulmayan kara lekesi
Ankara-Atina hattında tansiyon düşmüyor
12 Eylül 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 08:00:00

Uykusuz ve aç kalmak migren ataklarını artırıyor

ABONE OL

Migreni olan hastanın uyku düzeninin olması ve düzenli beslenmesi çok önemlidir.

Migreni olan hastanın uyku düzeninin olması ve düzenli beslenmesi çok önemlidir. Migrenin, ömür boyu süren ataklar halinde seyreden bir hastalık olarak bilindiğini belirten Prof. Dr. Ebru Kolsal, "Atakların sıklığına göre devamlı ilaç tedavisi uygulanabileceği gibi sadece atak dönemlerinde de ilaç kullanılabiliyor. Esas olan hayat şartlarını düzenlemek ve atakların gelişini önlemek. Özellikle uykusuz ve aç kalmak atakları artırmaktadır. Migreni olan hastanın uyku düzeninin olması ve düzenli beslenmesi çok önemlidir. Bunun yanı sıra beslenmede seçilecek gıdalar, atakları engelleme konusunda büyük önem taşıyor. Özellikle katkı maddeleri içeren hazır gıdalar; çikolata, aşırı çay tüketimi, kahve ve mayalı içeceklerin tüketilmesi atakları sıklaştırmaktadır. Migren tanısı olan hastaların, atakları tetikleyen gıdaları tespit ederek bunlardan uzaklaşması, devamlı ilaç kullanımı gereksinimini ortadan kaldıracaktır" şeklinde konuştu.

Etiketler : Uykusuz ve aç kalmak Migren Prof. Dr. Ebru Kolsal
İzmir rüyası

İzmir rüyası
‘Senden Daha Güzel' hüsranı

‘Senden Daha Güzel' hüsranı
Muudlular'ın yaza vedası Zeynep Bastık ile oldu

Muudlular'ın yaza vedası Zeynep Bastık ile oldu
Reklam piyangosu

Reklam piyangosu
Kanseri yendim

Kanseri yendim
Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'

Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'
Manisa çıkarması

Manisa çıkarması
Anne-oğul sahnede

Anne-oğul sahnede
Makyajsız Emina

Makyajsız Emina

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes