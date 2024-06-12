Özellikle yaz aylarında uykularımızı kaçıran sivrisinekler, hayat kalitemizi bir hayli olumsuz etkiliyor.

Oysa sivrisineklerden doğal yöntemlerle hazırlanan çözümlerle pekala kurtulabiliriz.

Biyolog Tuğçe Sevencan, sivrisineklerden kurtulmak için doğal alternatifleri sıraladı.

SİVRİSİNEKLERE KARŞI DOĞAL ÇÖZÜMLER!

Sevencan, fesleğen bitkisinin sivrisineklerden korunmak için etkin yöntemlerin başında geldiğini söyledi.

"Her evde bulunabilen fesleğen bitkisinin kokusunu sivrisineklerde sevmiyor. Pencerelerin önlerine fesleğen bitkisi koyabiliriz." dedi.

SİVRİSİNEK BELASINA KARŞI LİMON VE KARANFİL!

Sevencan, yine her evde bulunabilen limon ve karanfille sivrisineklerden korunulabileceğini açıkladı:

"Karanfilleri limon kabuklarına batırarak başucumuza koyduğumuza da sivrisineklerden korunabiliriz."

KAŞINTIYA KARŞI GÜL VE LAVANTA SUYU!

Sivrisinek ısırığı sonrası çıkan kaşıntılarla mücadele için önerilerde bulunan Biyolog Sevencan, gülsuyu, okaliptus yağı, limon, gül suyu ve lavanta yağı ile hazırlanan tarifle hem kaşıntıların dindirildiğini ve sivrisinekleri uzaklaştırdığını açıkladı.

Sevencan, 1-2 gün kadar bekletilerek hazırlanan doğal yöntemin, sivrisinekleri uzaklaştırdığını açıkladı.

İŞTE DOĞAL SİNEKSAVAR TARİFİ:

100 ml gülsuyu

5 damla okaliptus yağı

10 damla limon yağı

Doğal malzemelerle hazırlanan tarif sayesinde, sizler de sivrisineklerden korunarak rahat ve huzurlu bir uyku geçirebilirsiniz.