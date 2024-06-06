Uykudan önce yemek kanser sebebi

ABD'de yapılan bir araştırma uykudan önce yenen yemeğin zararlarını gözler önüne serdi.

Konuyu, Rush Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırdı.

Araştırmada geç saatte yemek yiyen ve kolonoskopi yapılan hastalar incelendi.

İncelemeler sonucu kanser gelişme riskinin daha fazla olabileceği ortaya kondu.

Peki neden?

Uzmanlara göre gece geç saatte yemek yendiğinde beyin şaşırıyor.

Ve gece olduğunu düşünüyor.

Ancak bağırsaklar gündüz olduğu algısına kapılıyor ve buna göre çalışıyor.

Bu durumda da kişinin vücut rutini ritmi bozuluyor.

Araştırma sonuçlarına göre geç yemek yiyenlerin bağırsaklarında tümör oluşabiliyor.

Oluşan tümörün kansere dönüşme riski artıyor.