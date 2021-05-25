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25 Mayıs 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 09:00:00

Uykuda ağızdan salya akması hastalık habercisi

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Gece uykusunda ağızdan salya gelmesinin birçok rahatsızlığın habercisi olabileceği belirtildi.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Bazı kişilerde gece uykusunda ağızdan su gelmesi kişinin yanlış uyku pozisyonu, reflü hastalığı, bazı diş problemleri, kafa travmaları sonrası, diş çıkarma dönemi, bazı ilaçlara ait yan etkiler, sinir sistemi bozuklukları, ağız anatomisinde problem ve bağırsak parazitleri gibi etkilerden dolayı meydana gelebilir. Uyku pozisyonu da genellikle ağız içinde salyanın birikmesine neden olur. Yan veya yüzüstü uyuyan insanlarda uyurken salya akması daha olasıdır. Özellikle ağzınızdan nefes alma eğilimindeyseniz veya sinüs yollarınızda tıkanıklık varsa biriken salya nefes almak için ağız açıldığında dışarı çıkmaya başlayabilir" diye konuştu.

YEMEK BORUSU KANSERİ OLABİLİR

Alerji, yemek borusu kanseri ve Parkinson hastalığının da salya akmasına neden olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti: "Multipl skleroz (MS), Parkinson hastalığı, Müsküler distrofi gibi nörolojik hastalıklar ve yemek borusu kanserleri ağızdan salya akmasına neden olabilir. Antipskotik ilaçlar ve Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar da salya akmasına neden olabilir. Alerjik durumlarda da, uyku apnesinde de ağızdan salya akması gelişebilir."

Etiketler : uyku ağız salya vedat göral yemek borusu kanseri
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